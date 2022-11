Efter fire dødsulykker: Jernbanen skal undersøges for smuthuller

Banedanmark undersøger nu de fire ulykkessteder på Fyn, som de seneste knap to uger har kostet fire personer livet.

Det oplyser Banedanmark til DR.

Fyns Politi betragter hændelserne som "tragiske ulykker", men nu vil rådmand for By - og Kulturforvaltningen i Odense, Søren Windell (K) have undersøgt mulige adgange til jernbaneskinnerne.

- De to af ulykkesstederne er jo i Odense, hvor vi er rigtig mange borgere. Og det bekymrer mig, at vi i den vestlige del af byen har haft to ulykker.

Søren Windell har bedt forvaltningen om at tage kontakt til både Banedanmark og politiet for at se, om der er steder, som skal have ny opmærksomhed - for eksempel om der er huller i hegnet.

- Eller om der er nogle steder, hvor man også krydser banelegemet, simpelthen fordi det er en smutvej - måske fordi der er for langt til en bro, eller hvad det nu kan være.

- Simpelthen for at finde ud af, hvad vi som kommune kan gøre ved det. Hvis der overhovedet er noget, vi kan gøre, siger Søren Windell.

Banelegemet er ikke en smutvej

Håbet er, at der bliver gjort, hvad man kan for at holde folk væk fra banelegemet.

- Men vi kan jo aldrig forhindre, hvis folk ønsker at at krydse sporene. Man kan jo komme over hegnet, og man har jo tog, der kører over alt i vores by, så man skal lade være med at lege ude på de skinner. Man skal heller ikke krydse banelegemet som en smutvej, fordi det er nemmere, uddyber Søren Windell.

Men det er svært at gardere sig fuldstændigt, er meldingen fra Banedanmark.

Antallet af indberetninger om ulovlig færdsel på sporene er steget de seneste år, og alene i første halvdel af 2022 har der været 733 indberetninger om ulovlig færdsel på de danske jernbanespor.

- Hver gang der er et tilfælde, gennemgår vi setuppet. Det, som vi ikke kan gøre, er at hegne hele jernbanen ind, konstaterer Martin Harrow, chef for kvalitet og sikkerhed hos Banedanmark, overfor DR.

Søren Windell vil nu afvente forvaltningens tilbagemelding om henvendelserne til politi og Banedanmark.

Ingen rød tråd i ulykkerne

Ifølge Fyns Politi er det svært at komme med en forklaring på, hvorfor der på så kort tid er så mange fynboer, der er blevet dræbt af tog.

Der er tale om enkeltstående tilfælde uden rød tråd mellem de enkelte ulykker.