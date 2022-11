Havarikommisionen: - Man kender risikoen, hvis man bevæger sig ud på togskinnerne

Den udlægning er man enig i hos Banedanmark.

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der forvilder sig ud på skinnerne, uden man ved, at man ikke bør være der. Vi kan ikke hegne skinnerne fuldstændig ind, og det ved folk godt. Så det er på eget ansvar, hvis man alligevel går derud, siger Martin Harrow, der er områdechef for Kvalitet og Sikkerhed hos Banedanmark.

Grib ind i udskoling

Selvom Banedanmark mener, at det er på eget ansvar, hvis man vælger at krydse et spor, tager de personpåkørslerne alvorligt.

- Fire gange om året samler vi op på de steder, hvor vi kan se, at nogen benytter det samme sted igen og igen til at komme over skinnerne. Så ser vi på, om vi kan sætte hegn op alligevel, lave kampagner eller gøre andre ting, siger Martin Harrow.

For udover de personer, der ulykkeligvis bliver ramt af tog, har personpåkørslerne konsekvenser for lokomotivførerne, der ikke kan nå at gøre noget.

- Det er meget ubehageligt at blive udsat for, at der er noget på sporet, man ikke havde forventet. Og særligt en person. Det er det værste, man kan komme ud for, siger Kent Jensen, der arbejder som lokomotivfører ved DSB.