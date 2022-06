Spar på energien: Se Energistyrelsens tip

Seks ud af ti danskere er mere motiverede til at spare på energien end for blot et år siden. Det viser en undersøgelse, Energistyrelsen har lavet.

Styrelsen har også undersøgt, hvad der er årsag til den øgede motivation. Her havde undersøgelsens deltagere mulighed for at vælge tre årsager til deres motivation.

Undersøgelsen viser, at der er flere årsager, der motiverer danskerne til at spare på energien. Men den absolut mest hyppige er at spare penge. Det angiver 82 procent, som en af årsagerne til at spare på energien.

Den næstmest populære er at gøre noget godt for miljø og klima. Det er der 52 procent, der siger er deres motivation til at spare på energien.

Held i uheld

Uanset om energiforbruget bliver skruet ned af økonomiske- eller af klimahensyn, så er det godt for miljøet, mener Henrik Bisp, der er fagekspert inden for bæredygtighed og energi ved Videncenteret Bolius.

Henrik Bisp beskriver det som held i uheld, at der kommer gang i den grønne omstilling, selvom det ikke er det der er er motivationen.

- Jeg håber, at de, der sætter ting i gang, bliver mere opmærksomme på, hvad det også har af hensyn til klimaet. Og at det på den måde kan motivere endnu flere til at spare på energien, siger Henrik Bisp.

Positiv udvikling

- Energipriserne er steget voldsomt, og samtidig skal vi gennemføre en omfattende grøn omstilling, hvor en større del af energiforbruget blandt andet skal drives af vedvarende energi, siger Stine Leth Rasmussen, vicedirektør Energistyrelsen, i en pressemeddelse.

Derfor mener styrelsen, at det er positivt, at danskerne er mere opmærksomme på deres forbrug.

- Det betyder, at vi skal bruge den energi, vi har til rådighed, med omtanke. Heldigvis kan man selv med enkle tiltag reducere sit eget forbrug, siger Stine Leth Rasmussen.