UCL mister stort antal studiepladser i Odense

Uddannelserne skal være væk fra næste år, og lukningen koster UCL 25 millioner kroner i indtægt. Årsagen er en aftale, som den socialdemokratiske regering i sommer indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

Den går ud på at begrænse udgifterne til SU ved at nedbringe tilgangen til engelsksprogede uddannelser.

Mister andre studiepladser

Dermed står uddannelsesinstitutionen til at miste op mod 600 uddannelsespladser, da de samtidig skal flytte op til 10 procent af studiepladserne væk fra Odense.

Også denne ændring er besluttet på Christiansborg i sommer, hvor regeringen sammen med et bredt flertal indgik en aftale, der går ud på at få flere studiepladser i de mindre byer og færre i de store byer.

Jens Mejer Pedersen håber på, man i Odense kan få lov at nøjes med at udflytte fem procent.

- Det hedder sig, at man skal flytte mellem fem og ti procent af ens uddannelsespladser i de fire store uddannelsesbyer, og der vil vi argumentere for, at Odense måske nok bør høre hjemme i fem procents-kategorien. Odense er ikke en magnet, som tiltrækker studerende fra hele landet, og derfor tænker vi sådan set, at en fem procents reduktion er inden for rammerne af aftalen.