Børnehaveklasseledere undrer sig over fraværende testkrav

Det giver ikke mening, at børnehaveklasser som det eneste klassetrin ikke opfordres til to test om ugen, når skolerne genåbner onsdag.

Det mener Børnehaveklasseforeningens formand, Marianne Giannini.

- Vi synes, det er underligt, at en hel personalegruppe skal gå på arbejde med børn, der ikke skal testes, siger hun.

Det handler både om tryghed for børnehaveklasseledere, men også om urimeligheden i ikke at give børnene samme mulighed for at blive testet som klassetrinet over dem, siger hun.

1. klasse og op

Myndighederne har indkøbt selvtest, så det bliver muligt for børn at blive testet to gange om ugen derhjemme, når eleverne møder fysisk i skole fra onsdag.

Men testopfordringen gælder kun fra 1. klasse og op.



- Selvfølgelig skal børnehaveklassebørnene også have mulighed for at blive testet to gange om ugen. Så de kan møde trygt i skole, og vi kan møde trygt på arbejde, og forældrene kan sende deres børn trygt i skole, siger Marianne Giannini.