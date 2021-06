Rekordregnskab: Fynske designmøbler går som varmt brød

Corona eller ej - fynske designmøbler sælger i hele verden- og 2020 blev det hidtil bedste af slagsen for Carl Hansen & Søn.

Salget toppede med 707 millioner kroner, og indtjeningen før skat blev på 93 millioner kroner.

På ti år har den fynske virksomhed femdoblet omsætningen.

- Jeg er utrolig stolt over at kunne præsentere det bedste årsregnskab i Carl Hansen & Søns historie, hvor både top- og bundlinje sætter rekord. Det er ingen hemmelighed, at det seneste år har bragt stor usikkerhed med sig. Derfor er jeg også særligt stolt af, at maskinerne kører, ordrebøgerne fortsat er godt fyldt op, og at vi oplever vækst på et konkurrencepræget marked, siger Knud Erik Hansen, administrerende direktør og tredje generation i spidsen for Carl Hansen & Søn.