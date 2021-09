Hvad gør regionen? Der mangler hjælpere til borgere med respirator

Alle gik dog fra mødet med en fornemmelse af at have åbnet for en frugtbar samtale om problemet - og måske endda at have sat sit præg på en forhåbentlig snart kommende løsning.

- Det er ikke behageligt at sidde med hænderne i skødet og se på, at sådan noget her foregår, uden at man kan gøre noget. Derfor var det rart at kunne gøre en indsats, siger Maibritt Langaa.

Nu er det Kurt Espersen tur til at handle.

- Jeg skal hjem og tænke nogle tanker om, hvordan vi kan få sat nogle af de her elementer i gang, rundede han af.