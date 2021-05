Bevarer arbejdspladser efter bryggerisalg: - Hænderne er stadig fynske, siger borgmester

- Hellere det end, at vi lukker om fem år. Så jeg er en glad mand i dag, slår Brian Jakobsen fast med tilfredshed.

Tilfreds borgmester

Tilfredshed er der også, at spore hos borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V).

Han glæder sig over, at aftalen mellem de to bryggerier vil udvikle og konsolidere det vestfynske bryggeri.

Samtidig fastholdes arbejdspladserne. Og det er en væsentlig pointe for borgmesteren.

Bryggeriet Vestfyens Fond blev sat i verden for at sikre, at Bryggeriet Vestfyen blev på vestfynske hænder. Kan man ikke sige, at det nu forlader vestfynske hænder?

- Du kan godt sige, at ejerne er nogle andre, men hænderne, der arbejder på Vestfyens, vores dygtige medarbejdere i produktionen og i administrationen, er her jo stadig.

- Og det er sådan set det, der er helt sikkert, at der kan komme flere af dem, således at det kan manifestere sig som det bryggeri, vi har været i snart 140 år, og som kan videreudvikles, siger Søren Steen Andersen.

Skjult i glæden ligger dog en væsentlig detalje. Aftalen med Olvi Group er nemlig betinget af, at A/S Bryggeriet Vestfyens aktionærer takker ja til at sælge deres aktier.