Bro påkørt flere gange - nu skal der findes en løsning

- Der var smæk på

Broen ligger på rute 168, og fredagens uheld skete i retning fra Assens mod Odense. Det betød, at der endte stumper fra broen samt olie på vejbanen, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

- Kranen, der var monteret på lastbilen, blev flået af og endte oppe på broen, så der har været smæk på, siger han.

Også vagtchefen husker flere tilfælde af sammenstød med broen.



- Der er et eller andet med den bro der. Det kan skabe en farlig situation, siger Henrik Strauss.



Påkørslen vil få et efterspil for føreren af lastbilen, der skal betale for skaderne.

Skilte kan blive aktuelt

Tilbage i 2017 var det en gravemaskine, der måtte lade livet under et sammenstød med broen i Verninge. Her blev larvefødderne stående på blokvognen, mens overdelen blev revet af.

Derfor vil kommunen nu undersøge, hvad der skal gøres ude på stedet for at undgå lignende situationer i fremtiden.

- Vi har selvfølgelig altid et ansvar for at kunne afvikle den trafik, der er behov for. Når der sker flere uheld på samme strækning - det kunne også have været i et kryds - så laver vi statistik og prøver at forbedre forholdene, siger Jane Christine Willander.