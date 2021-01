Danskerne vil holde ferie i Danmark: Fynsk campingplads satser på luksus med stor udvidelse

Campingpladsen CampOne Assens Strand er ad flere omgange i gang med at udvide, selv om turistbranchen generelt lider hårdt under coronaviruspandemien.

Men en ny undersøgelse fra analyseinstituttet YouGov viser, at tre ud af fem danskere forventer, at årets sommerferie bliver under hjemlige himmelstrøg.

De gæster vil lejrchef Christian Skytte Blaabjerg gerne trække til Assens, og planen er klar.

- Vi har udvidet med otte nye luksushytter i højeste standard. Vi har udvidet med 40 nye strandpladser, hvor de 20 af dem er comfortpladser. Det vil sige, at gæsten har sit eget vand- og afløbssystem på pladsen, siger Christian Skytte Blaabjerg.

Som det er i dag, har campingpladsen 160 pladser, men på den lange bane er det planen, at der skal være plads til 450 pladser til campingvogne samt op mod 60 hytter.

Mere luksus

På den korte bane er CampOne Assens Strand i gang med at bygge en ny servicebygning i millionklassen.

- Den skal være større og mere luksuriøs end den gamle. Det er nu, vi gearer op til, at der skal rigtig mange gæster til Assens, så de kan opleve byen og stemningen her, mens de holder ferie her, siger Christian Skytte Blaabjerg.

- Det er et kæmpestort sats, men vi går ind i det med oprejst pande, og vi er eddermame klar til at give den gas, forsikrer han.

Undersøgelse: Danskerne bliver hjemme til sommer

Håbet er, at der ligesom sidste sommer fortsat vil være mange turister, især danske, der vælger at holde ferie på Fyn.

En undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov viser, at cirka tre ud af fem danskere forventer at holde sommerferie i Danmark.

Det er, til trods for at de danske myndigheder satser på at have befolkningen færdigvaccineret ved udgangen af juni, altså inden sommerferien, men noget tyder på, at flere danskere vælger at blive hjemme netop i år.

Destination Fyn: Derfor skal Fyn satse på campister

Tilsvarende forventninger har man hos Destination Fyn, der arbejder for at udvikle turismen på Fyn.

- Vi forventer, at Fyn får besøg af mange danskere. Hvor meget de udenlandske markeder vil tø op, og i hvilken grad det omsættes til rejser, er meget vanskeligt at spå om på nuværende tidspunkt, men vi er overbeviste om, at Fyn har pirret en nysgerrighed hos det danske publikum, som også smitter af på den kommende sommer, siger Rasmus Hessum, der er klyngedirektør i Destination Fyn.

Rasmus Hessum forstår udmærket, hvorfor campingpladsen i Assens vælger at satse stort.

- Camping var i høj grad en af de overnatningsformer, der for alvor fik vind i sejlene sidste sommer, og der er ikke noget, der tyder på en afmatning der. Desuden matcher camping godt med vores øvrige fynske outdoortilbud omkring cykling og vandring, som er i høj kurs - ikke bare i højsæsonen, forklarer Rasmus Hessum.