Efter flere coronatilfælde: Fynsk gymnasie sender elever hjem til virtuel undervisning

- Vi har efterhånden mange sendt hjem, både elever og lærere, så for at sørge for bedst mulig kvalitet i undervisningen, så sender vi folk hjem resten af ugen, siger rektoren.

Kvaliteten skal være i højsædet

Carsten Hogrefe mener, at niveauet af virtuel undervisning er bedre end det alternativ, der er ved at have nogle på skolen og andre hjemme.



- Kvaliteten er bedre ved den virtuelle undervisning, end hvis en lærer skal have flere klasser, eller hvis nogle elever sidder hjemme og skal følge med, mens andre er fysisk til stede. Derfor har vi prioriteret sådan, forklarer Carsten Hogrefe, som er både direktør og rektor for Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg.

Den står på virtuel undervisning resten af ugen, og eftersom at skolen holder vinterferie i næste uge, så håber Carsten Hogrefe, at de alle kan komme tilbage efter ferien.

Rektoren ønsker ikke at oplyse, hvor mange elever eller lærere, der er smittede på skolen, som officielt egentlig har navnet Handelsgymnasiet Vestfyn.