Elever siger hej til alle på deres vej: - Det betyder mere, end man tror

- Vi har været meget hjemsendt, og nogle har måske følt sig lidt ensomme. Så det er vigtigt at huske at sige hej til hinanden. Jeg tror, at det vil gøre en forskel.

Kampagnen udfolder sig i uge 34 og 35 på i alt 120 skoler, hvor 42.000 elever er blevet opfordret til at sige hej til dem, de møder.

Elever kan mærke det på sig selv

Hej-kampagnen er en del af Mot-forløbet i udskolingen. Mot, der betyder mod på norsk, hvor initiativet også stammer fra, har til formål at udvikle modige unge mennesker, fortæller lærer på Aarupskolen Kim Zoega Hansen.

- Kampagnens slogan er, at når du siger hej, siger du mere, end du tror. Det handler om, at man bliver set. Det har alle mennesker brug for, siger han.



- Vi mærker, at mange bliver glade, og at vi også bliver glade.