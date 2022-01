Flere oversvømmelser på vej: - Det er en udfordring i 100 millioner kroners klassen

Det er blandt andet kommuner som Assens, der vil mærke klimaforandringernes indflydelse på hverdagen med hyppige høje vandstande.

- Det er vigtigt vi bereder os og kommer til at investere i fornuftig tid. Men det sværere at sige hvornår den fornuftige tid er, for en af de store hændelser kan komme i morgen, siger Søren Steen Andersen (V)

Men investering i fornuftig tid kræver først og fremmest penge til at investere med. Og de penge skal komme mange steder fra mener Søren Steen Andersen (V)

Staten

- Vi kan ikke stå med det alene. Det her kommer til at koste husejere, forsikringsselskaber, virksomhedere, fonde og alle mulige andre penge. Det betyder, at vi allesammen kommer til at betale, så pilen peger også mod staten.

Men ifølge Søren Steen Andersen (V) har det været svært at få en klar melding fra staten om, hvad de er villige til at hjælpe med.