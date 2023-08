Fragtskib grundstødt i nat: Politi efterforsker forløbet

Et større fragtskib er natten til Lørdag grundstødt i nærheden af Bogø, da det var på vej fra Samsø til Kiel. Hvornår det præcist er grundstødt står uklart, og det er en del af årsagen til, at politiet nu går ombord på coasteren.

Der er nemlig meldepligt når man støder på grund, hvilket betyder, at man indenfor 30 minutter skal kontakte søværnet. Det sikrer at søværnet kan inddæmme eventuel forurening og assistere et grundstødt skib.

- Men der er noget som tyder på, at skibet ikke har overholdt meldepligten. Det er det anmeldelsen til os går på, så det er det vi i første gang skal undersøge, forklarer vagtchef ved Fyns Politi, Peter Vestergaard.

Søværnet fik ifølge politiet oplysninger om det grundstødte skib lørdag morgen. Siden er hjemmeværnskutteren MHV 817 Partisan kommet frem til skibet.

Det er fragtskibet Mistral, som tilhører Lübecker Schiffartsgesellschaft, som er gået på grund. Skibet måler 68 meter i længden og 11 meter i bredden.

Ifølge Ritzau har kaptajnen senere lørdag fået en bøde på 10.000 kroner for at melde grundstødningen for sent.