Friskole lukker: - Det er ganske forfærdeligt

35 elever mødte i år op til skolestart på Jordløse Friskole. Desværre var det ikke nok elever, og skolen ser sig nu nødsaget til at lukke. Derfor mødte elever og forældre tirsdag aften op på skolen for at få at vide, hvordan det hele bliver afsluttet sidst i denne måned.

Birgitte Jørgensen, der er formand for skolebestyrelsen, er utrolig ærgerlig over skolens lukning.

Læs også Nye lejere: Bazar Fyn bliver til friskole og børnehave

- Det er en skole, som forældre og bestyrelse har kæmpet for sammen med medarbejderne i rigtig mange år, siger hun.

Bestyrelsen havde meldt ud, at de skulle have 42 elever til skolestart og 46 elever til 5. september for at undgå at lukke.

Kamp om skolens overlevelse

Der har ellers været en ihærdig kamp for at redde skolen. Tilbage i 2004 lukkede Haarby Kommune skolen som kommuneskole. Skolen genopstod året efter som friskole.

Men her 15 år efter går den ikke længere. Et lavt elevgrundlag tager livet af skolen og dermed måske også den naturbørnehave, som hører til skolen.

- Det er ikke bare børnelivet i Jordløse, det er lige så meget et lokalt samlingspunkt, der er her. Og et omdrejningspunkt i byen. Så vi har det ganske forfærdeligt med, at vi står i den her situation, siger Birgitte Jørgensen.

Håber at børnehaven kan reddes

Bestyrelsesformanden håber på, at børnehaven kan reddes, så noget af børnelivet bevares.

- Vi håber, at der er en gruppe forældre, der kan fortsætte med vores børnehave i et nyt regi, siger Birgitte Jørgensen.

Læs også Et år efter åbning: Fund Friskole er gået konkurs

En af de forældre er Sidsel Høite Fabricius, og hun mener helt bestemt, at det er realistisk, at børnehaven kan forsætte.

- I december 2019 var der otte børn i børnehaven, og i december 2020 var det steget til 20 børn, siger hun.

Og ifølge Sidsel vil det betyde meget for området, hvis børnehaven bevares.

- Det, at der stadig er børneliv, gør en kæmpe forskel. Især for tilflyttere betyder det meget, at der ligger en børnehave, siger hun.

Eleverne har sidste skoledag på Jordløse Friskole 25. september.