Fynsk skoleleder: Elever og lærere er mentalt udfordret af nedlukning

Selv om nedlukningen af Danmark og mange coronarestriktioner er sat til at udløbe 17. januar, skal danskerne forvente, at de bliver forlænget, fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) i et TV 2-interview søndag aften, og en forlængelse vil kunne mærkes på landets folkeskoler.

Ifølge skoleleder Gitte Kondrup Ebbesen fra Vissenbjerg Skole får en forlænget nedlukning af skolerne stor betydning for både elever og lærere på skolerne.

- Der er børn, der synes, det er svært at være motiveret. Der er personale, der synes, det er tidskrævende og udfordrende, siger Gitte Kondrup Ebbesen.

Mentalt udfordret

Personalet er ifølge skolelederen mentalt udfordret, fordi lærerne og pædagogerne på skolen hele tiden skal omstille sig og finde nye løsninger.

- Vi har nogle årsplaner, vi skal følge, men vi kan ikke gøre det 1:1, som hvis vi var i et klasselokale, så det skal omtænkes, og det bruger vi meget krudt på, siger Gitte Kondrup Ebbesen.

- Hvis jeg skulle ønske noget, skulle det være en større frihed til at tilrettelægge dagen på skolerne, så det giver mest mulig mening for børn og personale, forklarer hun.

Børnene er bekymrede

Også børnene - både de hjemsendte elever, der modtager virtuel undervisning, og de sårbare børn, der fortsat møder i skole - er hårdt presset af coronarestriktionerne.

Det kan eksempelvis være udsigten til at skulle til terminsprøver og eksamen.

- Der er mange ting, der bekymrer de store elever, fortæller Gitte Kondrup Ebbesen.

Uvisheden om, hvor længe coronavirussen skal styre samfundet, kan mærkes på eleverne.

- Som mennesker er det sværere at lære noget og omstille os, når vi samtidig har nogle ting, vi bekymrer os for, forklarer skolelederen.

Statsminister: Hård nedlukning fortsætter

Ifølge Mette Frederiksen skal danskerne forvente restriktioner hele vinteren.

- Der er noget, der peger i retning af en fortsat ret hård nedlukning, siger Mette Frederiksen.

Med andre ord er der lange udsigter til, at alle landets skoleelever kan komme tilbage i skole.