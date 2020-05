Genåbning uden borgere: Én person bookede alle tider, men mødte ikke op

I over to måneder har det ikke været muligt for borgerne at gå i borgerservice for at få fornyet deres pas, kørekørt, sundhedskort eller for at få hjælp til blandt andet flytning.

I starten troede vi, at der var tale om et teknisk problem, men det viste sig, at den samme person havde blokeret tider i den første halve time Laila von der Lippe, afdelingsleder, Borgerservice Assens

Torsdag genåbnede borgerservice så i Assens Kommune, og man havde nok grundet den lange nedlukning forventet, at en del borgere ville lægge vejen forbi.

Virkeligheden så dog noget anderledes ud. Ikke én eneste borger mødte op.

- Det er mærkeligt og frustrerende, for vi var jo klar til at tage imod borgerne klokken ti, siger afdelingsleder i borgerservice i Assens Laila von der Lippe til TV 2/Fyn.

Samme person blokerede den første halve time

Årsagen til, at ikke én eneste borger dukkede op den første halve time på torsdagens genåbning, fandt afdelingsleder Laila von der Lippe ud af ved at ringe til bookingsystemets leverandør.

- I starten troede vi, at der var tale om et teknisk problem, men det viste sig, at den samme person havde blokeret tider i den første halve time af genåbningen, fortæller Laila von der Lippe og uddyber:

- For at booke en tid skal man indtaste et telefonnummer, og vi kan se, at det er det samme nummer, der er blevet tastet i tiderne i den første halve time.

For at få hjælp i borgerservice skal man nemlig nu bestille en tid, således at borgerservice kan sikre, at der ikke kommer for mange ad gangen. Dette er af hensyn til spredningen af coronavirus.

Personen, som havde booket tiderne i den første halve time, dukkede ikke op.

Udvider bookingsystem med kode

Efter en halv time begyndte der heldigvis at komme borgere i Assens, og med tanke på de opgaver, som borgerservice skal indhente, var det godt, at problemet ikke varede i længere tid, fortæller Laila von der Lippe.

- Der er jo ophobet en del opgaver, som vi skal indhente, så jeg tror, at vi får temmeligt travt, siger hun.

Laila von der Lippe oplyser desuden, at bookingsystemet nu er lavet om, så man ikke kun skal taste et telefonnummer, men at man også får en bekræftigelseskode, som skal tastes ind i systemet, inden bookingen er gennemført.

Torsdag genåbnede også Ringe og Faaborg borgerservice, og også her skal man booke tid for at komme til.

I Ringe var der onsdag kun én ledig tid tilbage, og i Faaborg var allerede 40 tider blevet booket. Det kunne derfor godt se ud til, at borgerservice på hele Fyn har en pukkel, som skal indhentes.