Gik mod strømmen: Københavnsk kafferisteri stortrives på landet

Det er svaret på, hvor mange ulemper der er ved at flytte sin virksomhed fra hovedstadsområdet til Haarby, hvis man spørger Steen Aalund Olsen. Han er direktør for Estate Coffee, der beskæftiger 20 personer med produktion af luksuskaffe langt væk fra både storby og motorvej.

- Jeg valgte denne her placering, fordi vi bare kunne mærke en god sjæl og en god ånd her, siger han.

I begyndelsen af året, inden maskinerne og mandskabet til kafferistningen var flyttet ind i de 3.700 kvadratmeter store lokaler, fortalte Steen Aalund Olsen om de store planer på landet. Siden har han ikke fortrudt at trodse advarsler om at drive virksomhed i et yderområde, for virkeligheden har vist sig fra sin bedste side.

- Det er gået godt. Det har været en fantastisk rejse. Det har været spændende at flytte to adresser til en samlet adresse, og at få produktionen og medarbejderne til at fungere i det nye hus, siger han.

Estate Coffee beskæftiger 20 personer med produktion af luksuskaffe. Foto: Ken Petersen

Ingen mangel på arbejdskraft

Frygten for, at det kan være svært at tiltrække den rette arbejdskraft i et yderområde, kan holde nogle fra at flytte en virksomhed ud. Men ikke Steen Aalund Olsen.

- Vi oplever ikke, at det er svært at rekruttere medarbejdere. Tvært imod. Vi har en venteliste, siger han.

I modsætning til, da virksomheden lå i Rødovre, oplever han nu, at der kommer mange unge og spørger til et job efter skoletid.

- Herude er man vant til at starte med at arbejde tidligt og tjene sine egne lommepenge, hvilket, jeg synes, er meget positivt. Og hvis jeg kunne, ville jeg ansætte dem alle sammen. Det er rart at møde det her blandt ungdommen også, siger Steen Aalund Olsen.

I en undersøgelse lavet af Region Syddanmark peger hele 83 procent af de små og mellemstore virksomheder på attraktive lokalområder som en væsentlig faktor for at rekruttere dygtige medarbejdere. Det er netop sådan et, Estate Coffee har fundet i Haarby.

- Det er fantastisk at komme herud at bo fra Rødovre. Her er liv, her er sjæl, og så er vi tætte med naboerne og byens befolkning, siger Steen Aalund Olsen.

Ikke et spørgsmål om regneark

Én ting er, at både direktør og medarbejdere i Estate Coffee trives i nye de rammer. En anden ting er, om det også på bundlinjen er en god beslutning at flytte virksomheden til et yderområde.

- Det skal vi se nu her i det kommende år, om det kan det. Som det ser ud lige nu, får vi lavet et beskedent plus, selvom vi har været i gang med en transformation med flytning og så videre, siger Steen Aalund Olsen.

Han understreger, at det ikke er regnearkene, der har diktreret flytningen. For så ville han slet ikke have valgt den placering.

- Selvfølgelig vil vi gerne have en veldrevet virksomhed, som har råd til at gøre de investeringer, der er nødvendige for virksomhedens videre udvikling. Men det er meget vigtigt for mig, at de folk, der arbejder her, er glade, når de går på arbejde, og når de tager hjem herfra. Og at de den dag, de ikke arbejder mere, siger, at det var et godt arbejdsliv, mens de var her.

I begyndelsen af året flyttede Estate Coffee til Haarby, og nu er der fire produktionslinjer i de 7.300 kvadratmeter store lokaler. Foto: Ken Petersen