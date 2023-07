Hjerneskadede Anne Katrine flyttes fra dagtilbud efter 26 år: - Det er her, jeg har mine venner

Glasværkstedet, gode venner og personale at dele hverdagen med.

I 26 år har senhjerneskadede Anne Katrine Mehl-Ludvigsen brugt flere dage om ugen på handikapcentret Tarup Gl. Præstegård i Odense. Men det kan hun ikke få lov til længere.

For Assens Kommune har besluttet at flytte hende fra tilbuddet i Odense til et andet tilbud i Assens Kommune.

- Det bliver jeg ked af. For når man har været sådan et sted her i så mange år, så er det her, jeg har hele mit netværk, siger 46-årige Anne Katrine Mehl-Ludvigsen.

- Det er her, jeg morer mig, det er her, jeg har mine venner og bekendte, siger hun.

Assens Kommune skal spare 3,5 millioner kroner på socialområdet, og ved at hjemsende kommunens borgere til egne tilbud, kan kommunen spare tre til fire millioner kroner.

- Vi kan gøre det billigere ved at have det selv, end hvis vi skal betale for det ved en privat eller ved en anden kommune, fortæller Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for Social og Ældreudvalget i Assens Kommune.

Men når I kan spare så mange penge, er det så tilbud, der er lige så gode, som dem de kommer fra?

- Ja, det er det. Vi har glimrende tilbud her og kan sagtens udbygge dem. Intentionen med det er, at servicen for den enkelte borger vil være den samme som hidtil, siger Poul-Erik Svendsen.

Anne Katrine Mehl-Ludvigsen har besøgt tilbuddet i Assens. Hun mener dog ikke, at det er et sted for hende.

- Jeg vil blive meget ensom, og jeg har svært ved at tilpasse mig et nyt sted, siger hun.

Spørger man politisk chef Thomas Gruber fra Lev, der er interesseorganisationen for mennesker med udviklingshandicap, kan det dog i sidste ende blive dyrere at flytte borgere fra et tilbud til et andet, hvis de ikke trives.



- Dermed er der nogle borgere, der faktisk får brug for mere hjælp, end de ellers ville have haft, hvis de havde haft en god trivsel, siger han.



Ikke en sammenlignelig erstatning

Anne Katrine Mehl-Ludvigsen bruger to dage om ugen på handikapcentret, der er et aktivitets- og samværstilbud, som hun som hjerneskadet har ret til. Og som især har betydet meget for hende, efter hun mistede sin mand.

- For tre år siden døde min mand, og så følte jeg mig ensom. Og jeg vil føle mig mere ensom, hvis jeg skal væk fra Tarup Gl. Præstegaard, hvor jeg har alle mine venner, siger hun.

Som erstatning til tilbuddet i Odense Kommune, har kommunen besluttet at flytte Anne Katrine Mehl-Ludvigsen til et dagtilbud på Odensevej i Assens Kommune.

Men det alternativ mener hendes bisidder ikke er godt nok, fordi det er et tilbud til udviklingshæmmede personer.

- Der er målgruppen jo væsentligt dårligere, end det Anne Katrines niveau er. Det ville jo overhovedet ikke være at give et sammenligneligt tilbud, siger Gitte Reckendorff, der bisidder for Anne Katrine Mehl-Ludvigsen. Desuden er hun også bestyrelsesmedlem i Dansk Handicap Forbund og bestyrelsesformand Tarup Gl. Præstegård.

- Jeg anerkender, at der skal spares ude i kommunerne, men der skal stadig laves en individuel og konkret vurdering, og det har der jo ikke været i det her tilfælde, siger hun.