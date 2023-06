Hvor skal Olde bo? Else er bange og næsten blind - men for god til plejehjem

- Det er psyken, forklarer Else Dinesen, der har fået tildelt ti minutters psykisk samtale, når hjemmehjælperen kommer for at give hende morgenmad.



- Min mor er en langsom starter, og på grund af det dårlige syn bliver hun så trist, når det senere på dagen bliver tidligere mørkt end for os andre, forklarer datteren.

Da en søn pludseligt døde for et par år siden, fik den gamle mor det meget dårligt og trykkede flere gange på sit nødkald.

- Jeg ved godt, at jeg kun skal trykke en gang, men jeg gik jo i panik, bemærker hun.

Låser alle døre

I dag kan hun også finde på at bruge nødkaldet, selv om hun ikke er faldet, men fordi hun er diffus og har svært ved at overskue tingene.

- Og selvfølgelig er det svært for hjemmeplejen at komme, hvis hun ikke er faldet. Man kunne bare nogle gange ønske sig, at de lige kunne bruge et kvarter på at tale med hende, så ville hun psykisk være på højkant igen, siger Sussi Dinesen.

Om aftenen og natten er hendes mor bange, så hun låser alle døre indefra og lader nøglen sidde i. Har hun så et nødkald i løbet af natten, kan hjemmeplejen kun komme ind ad hoveddøren. Aftalen er så, at hjemmeplejen skal ringe efter Sussi, der skynder sig at sætte sig bag rattet.

- Er min mor bange, er det nok bedst, at det er mig som banker på døren eller vinduet, så det er en kendt stemme, hun hører. Min mor ved også, at hvis hun trykker på nødkaldet, skal hun også ringe til mig, hvis hun er i stand til det. Hun har i den grad mit nummer i fingrene. Ofte undlader hun helt at nødkalde, så ringer hun til mig. Jeg har en del gange kørt ud til hende om natten, fortæller datteren.

Tæt på at brænde ud

Sussi Dinesen tager aldrig på ferie længere væk end tre timers kørsel til sin mor, og fordi hun følger sin mor så tæt, er det hende, der har lettest ved at håndtere situationen, når moren f.eks. ikke har sovet hele natten, fordi hun er bange for næste dag at skulle til frisør eller læge og nægter at tage afsted.

- Men så finder vi ud af det, smiler Sussi.

Hun arbejder som bogholder i et firma i Ringe og er gift, men har ingen børn.

- Og jeg kan da heller ikke lade være med at tænke på, hvem der skal tage sig af mig, når jeg bliver gammel, men lige nu er alt mit fokus på min mor. Jeg må bare erkende, at jeg også er ved at brænde ud, og jeg kunne sådan ønske mig for både min mor og jeg, at hun kunne få en plejehjemsplads. Det allerbedste ville være en plejehjemsplads i Ringe, så jeg meget lettere kunne besøge hende, og vi kunne bruge tiden på ture og andre ting i stedet for praktiske ting som nu.

- Men det kræver, at Assens Kommune vil sige god for, at hun er egnet til en plejehjemsplads, og det har kommunen så ikke villet indtil nu, siger Sussi Dinesen.

Flere i knibe

I Ældre Sagen er seniorkonsulent Nina Bruun harm over, at Else Dinesen ikke kan blive visiteret til en plejehjemsplads.

- Men vi hører desværre mange af disse historier, og det er forfærdeligt, at visitationsreglerne af økonomiske hensyn er strammet så meget i kommunerne, at selv ældre som Else, der er næsten blinde, utrygge og diffuse ikke kan få en plads, siger Nina Bruun.

Hun bider også mærke i, at Else Dinesen ikke er skrevet op på en venteliste, fordi hun ikke er visiteret til en plads.

- På den måde giver ventelisterne ikke et retvisende billede af interessen for at komme på plejehjem. Det er jo kommunerne selv, der fastsætter visitationskriterierne, og dermed også kommunerne selv, der groft sagt kan styre, hvor lang ventelisten bliver, siger Nina Bruun.

Hun fortæller, at Ældre Sagen hører fra flere kilder, at visitatorer bliver bedt om at stramme visitationen, når ventelisten er ved at være "fyldt".

- Det betyder, at mennesker som Else og hendes pårørende kommer i knibe. Der er et alt for stort gab mellem den hjælp, man kan få i hjemmeplejen, og til muligheden for en plejehjemsplads. Man trækker den simpelthen for langt. Og det er jo ikke for sjov, når en ældre og pårørende beder om en plads, siger seniorkonsulenten.