Klima-dilemma i landsby: Karin og Henrik vil ikke være nabo til biogasanlæg

Udvidelsen af biogasanlægget er på vej til at blive godkendt. Forleden blev der givet grønt lys i kommunens udvalg for miljø, teknik og plan. Dog med den bemærkning, at der skal udføres afskærmende beplantning omkring anlægget, og at der skal ses nærmere på muligheden for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter i området.

- Det er helt sikkert i de kommende årtier det helt store dilemma, i Danmark og i hele verden. Når man skal etablere store tekniske anlæg, der rykker for alvor ved klimaet, så er det en umulighed at lave et anlæg, uden at det berører nogle af de nærmeste naboer på negativ vis, siger Dan Gørtz, formand for Assens Kommunes Udvalg for Miljø, Teknik og Plan, Venstre.

Omvendt påpeger Dan Gørtz, at biogasanlægget i Flemløse til gengæld vil reducere CO2-udledningen i Assens Kommune med 32.000 ton om året. Det svarer til halvdelen af det, som kommunen mangler for at nå det fastsatte klimamål.

Investerer 22 millioner kroner

Hos folkene bag biogasanlægget er der ingen tvivl. De udvider, fordi de mener, at det er den rigtige vej at gå.

- I Danmark har man vedtaget, at man vil have en anden energipolitik, væk fra kul og olie og til grøn energi. Vi mener, det er fremtiden, og vi forventede egentlig, at der ville blive set positivt på det, og det gør der heldigvis også fra størsteparten af de mennesker, vi møder, siger landmand og medejer Jørgen Stougaard.