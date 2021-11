Nu mødes kandidaterne i Assens: Her er de store spørgsmål

Et af de store samtaleemner i Assens ligger faktisk uden for de lokale politikeres ressortområde. Det er nemlig de havvindmøller, som Sønderborg Kommune har planer om at opføre fire kilometer ud for Helnæs.

Størstedelen af det nuværende byråd har meldt sin modstand, men enkelte er positive over for havvindmøllerne. I sidste ende er det dog Energistyrelsen, der bestemmer, om havvindmøllerne kan opføres.

Ældrepleje og socialområde

Det nok mest omtalte emne i Assens Kommune er ældreplejen, og det har borgerne også stemt ind som et af de tre vigtigste. I 2019 kulminerede flere års besparelser på ældreområdet med en plan, der blandt andet gik ud på kun at tilbyde rengøring hver femte uge til kommunens ældre.

Forslaget blev trukket tilbage, men det har ikke forstummet kritikken af den lokale ældrepleje. Særligt har de problemer, man har med at fastholde de ansatte i ældreplejen, givet anledning til kritik. Samtidig har man også haft svært ved tiltrække nye ansatte.