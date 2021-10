Dårligt omdømme hænger ved: Et emne står over alt andet i valgkampen i Assens

Emnet velfærd fylder meget de fleste steder i Danmark - særligt når et valg står for døren. Men alligevel er det, som om det har en lidt mere prominent plads på dagsordenen i Assens Kommune.

Sådan bliver det sandsynligvis også i valgkampen op til kommunalvalget 16. november.

For selvom samtlige partier i byrådet i to år i træk har kunnet nå til enighed om at øge budgettet på ældreområdet, så kaster det lange skygger, at der både tidligere og mere nyligt har været dårlige sager på området.

- Det er helt sikkert det, der har fyldt de seneste år. Det har også fyldt på byrådsmøderne, hvor socialdemokraterne har forsøgt sig med at fremsætte forslag, der handler om, om man dog ikke kan gøre et eller andet for de ældre, siger Daniel Kofoed, der er lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Assens.