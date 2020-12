Politiet efterlyser vidner: Etårigt barn forsøgt kidnappet i barnevognen

En gåtur omkring søerne ved Haarby Å udviklede sig mandag eftermiddag dramatisk for en mor og hendes 16 måneder gamle dreng.

21-årige Annie Eriksen fra Haarby skriver i et facebookopslag, at en ukendt mand lige pludselig forsøgte at tage hendes søn op af barnevognen.

Signalement af efterlyste Mand med højde på 187-188 centimeter

Muskuløs

Iført en måske lidt for stor sort hættetrøje

Cowboybukser

Tatoveret kryds eller kors på højre hånd Kilde: Fyns Politi

- Da vi står nede ved søerne, sker der desværre noget meget uventet. En mand iført sort hættetrøje, blå jeans og sorte Hummel-sko kommer gående med høj fart op til os og skubber mig væk fra barnevognen. Han tager fat i min søn og prøver at rive ham op af barnevognen, lyder det fra Annie Eriksen.

- Manden river og flår videre i min søn, imens jeg står og skriger og skubber til manden. Imens prøver han at få ham ud af selen. Han får smidt min søn ned i barnevognen, fortsætter hun.

Flygter fra stedet

En sort bil nærmer sig i samme øjeblik. Bilisten stopper og åbner døren, og det får gerningsmanden til at flygte fra stedet. Han får ikke drengen, der var spændt fast i barnevognsselen, med sig.

TV 2 Fyn har talt med Annie Eriksen, der bekræfter forløbet. Hun var i chok, da overfaldet skete.

- Min eneste tanke er bare, at jeg ikke får min søn med hjem, siger Annie Eriksen til TV 2 Fyn.

Overfaldet har ifølge moren resulteret i to rifter og fire blå og røde mærker på sønnen. De skal til lægen tirsdag for at få tjekket skaderne.

Ifølge Annie Eriksen skete overfaldet omkring klokken 14 mandag. Familien har meldt episoden til politiet og håber, at man kan finde frem til gerningsmanden.

Moren nåede dog ikke at se hans ansigt, da han havde en hætte trukket ned over ansigtet. Det lykkedes ikke gerningsmanden at komme væk med barnet.

Politiet efterlyser muskuløs mand

Hos Fyns Politi bekræfter man, at der mandag klokken 14.42 er modtaget en anmeldelse. Sagen er i gang med at blive efterforsket.

- Vi er meget interesseret i at høre fra vidner, der har set noget på det pågældende tidspunkt. Vi er specielt interesseret i at vide mere om den sorte bil, der passerer gerningsstedet, mens det sker, siger kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg til TV 2 Fyn.

I forbindelse med episoden efterlyser politiet en mand, der er 187-188 centimeter høj. Han er muskuløs og var iført en måske lidt for stor sort hættetrøje. Han havde cowboybukser på. Derudover havde han tatoveret et kryds eller kors på højre hånd.

Hvis du har set noget, eller har oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.