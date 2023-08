Unge med særlige behov spiller ikke med - nu har de fået deres eget hold

At spille fodbold og hygge med gode venner er det mest naturlige for mange unge.



Men det er desværre langt fra tilfældet for alle.

Unge med særlige behov står i stor grad på sidelinjen, når unge mødes og vokser venskaber sammen over idræt.

Ifølge DGI viser tal fra Idrættens Analyseinstitut nemlig, at langt størstedelen af børn med særlige behov slet ikke har nogen tilknytning til foreningsidræt.

Helt præcis 69 procent af forældre med børn med eksempelvis autisme svarer i instituttets undersøgelse, at deres børn ikke går til foreningsidræt i fritiden.

Til sammenligning går omtrent 80 procent af alle børn i Danmark til en foreningsidræt.

- Mange har prøvet at være ude og spille fodbold på de eksisterende hold, og det er for svært for dem, fordi de har nogle særlige behov, siger Helle Storgaard der er projektleder i kultur og fritidsforvaltningen i Assens Kommune, der arbejder med netop denne problemstilling.

Nødvendigt at gøre noget ekstra

Den skæve statistik forsøger Assens Kommune derfor nu at gøre op med. I første omgang ved at starte et fodboldhold for unge med særlige behov i samarbejde med Assens FC.

Holdet hedder FC Optimus, og her er alle stjerner.

- Det er sjovt, at spille med gode venner og spille for hyggens skyld, lyder det fra unge Jannik Giesow til det nye holds første træning lørdag.

Og den nye mulighed for at ses med vennerne har givet pote.

- Jeg tænkte, at jeg bare ville prøve at se, om jeg ville spille eller ej, og det vil jeg gerne, lyder det fra det nye unge medlem af foreningsidrætten, der helt sikkert kommer igen til næste træning.

Ifølge den projektansvarlig Helle Storgaard er det faktisk slet ikke så svært, at skabe nogle rammer, som også er inviterende til unge med særlige behov.

- Deres behov er jo ikke anderledes end vores, de har brug for noget særligt. For eksempel nogle trænere, der gør sig lidt flere pædagogiske overvejelser måske og så lige lidt andre rammer, forklarer Helle Storgaard.

Det er dog nødvendigt at gøre det ekstra arbejde for at få alle med.

- Skal vi sikre lige adgang til foreningslivet for alle, så skal vi også lave noget for dem, der har svært ved at være med på de eksisterende hold, siger Helle Storgaard.