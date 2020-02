Guf for cykeltyve: Flere dyre ladcykler stjålet på kort tid

Det er ikke kun blandt de fynske børnefamilier, at ladcykler hitter. Også tyveknægtene har fået øjnene op for det praktiske transportmiddel.

De seneste ti dage har Fyns Politi modtaget tre anmeldelser om tyveri af eldrevne ladcykler. En af dem kom fra psykologistuderende Karoline Dyrløv fra Odense, der en morgen vågnede op til, at cyklen pludselig ikke længere stod i indkørslen.

- Det var lidt skræmmende, for bilen holdt foran, så man ikke kunne se noget fra vejen. Så vi tænker, at nogen må have gået og holdt øje, siger hun.

Dyre og populære

Prisen for en klassisk ladcykel ligger typisk og svinger mellem 10.000 og 25.000 kroner. Ønsker man i stedet en med elmotor, kan prisen hurtigt snige sig op over 35.000 kroner.

Derfor er det heller ikke underligt, at det lige præcis er denne type cykler, som tyvene går efter, mener Stefan Vibæk, der er butikschef hos Design Cykler i Odense.

- Der er jo en god gensalgsværdi i de her cykler, og det gør det attraktivt for tyvene, siger han.

I hans egen forretning afspejler den stigende interesse for cyklerne sig direkte i udvalget. Hvor han tidligere kun havde en enkelt ladcykel i butikken, spænder sortimentet nu over fire forskellige slags.

- Vi sælger jo flere og flere ladcykler. Og det er en samfundsmæssig tendens, at flere af de cykler, der bliver solgt, er elcykler, siger han.

Skal sikres godt

Selvom ladcyklerne ikke bare er til at tage under armen, mener Stefan Vibæk alligevel, at kunderne bør være ekstra opmærksomme, når de investerer i en af de dyre cykler.

- Mange er ikke opmærksomme nok på at sikre dem. Ofte er det et let valg for en cykeltyv at nappe sådan en, siger han.

Han vurderer, at omkring en ud af 20 kunder genbesøger butikken for at købe en ny cykel, efter at den gamle et blevet stjålet. I en del af tilfædene er der tale om ladcykler, og for at undgå at stå i den situation, har han især et bestemt råd.

- Den nemmeste og billigste måde er selvfølgelig at forsøge at parkere i nogle områder, der ikke er så udsatte. Alternativt man kan også forsøge sig med en god kraftig kædelås, siger han.

Han råder til, at man ikke låser cyklen i forhjulet, da det er let for tyven at afmontere. I stedet foreslår han, at man låser cyklen ved stellet og binder det til en kraftig genstand, som er svær for tyven at ødelægge.

- Det er i hvert fald med til at forebygge de her tyverier. Så kan det være, at cykeltyvene i stedet vælger en anden cykel, som ikke er låst fast til noget, siger han.

Cyklisten har et ansvar

For Karoline Dyrløv endte historien godt, da en person kontaktede hende på Facebook otte dage efter tyveriet og fortalte, at hendes ladcykel var fundet.

Siden da har hun helgarderet sig og både aflåst cyklen med kædelås og en almindelig cykellås.

- Det er aldrig rigtigt at stjæle, men jeg synes da, at man har et ansvar, siger hun.