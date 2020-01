Stort fynsk cykelløb flytter by

Når startskuddet endnu en gang lyder til Danmarks ældste cykelløb, Fyen Rundt, i maj, bliver det med ny vej under hjulene.

For første gang, siden løbet havde sin debut i 1894, bliver start- og målområdet nemlig sat op i Middelfart frem for Odense.

De nye rammer skyldes blandt andet det letbanebyggeri, der præger bybilledet i Odense.

- Letbanen gør det ikke nemt at finde egnede ruter som afslutning i Odense. Derfor har vi haft følerne ude i Middelfart, som har budt os hjerteligt velkommen, skriver Fyens Rundt i en pressemeddelelse.

Får plads på havnen

Cykelløbet kommer til at foregå 8. maj, og det nye start- og målsted bliver placeret på Havnegade ved Middelfart Sparekasse.

Her vil der være aktiviteter for de fremmødte. Og byens borgmester håber da også, at mange cykelentusiaster og deres familier vil se årets ændringer som en mulighed for at komme til Middelfart.

- Vi glæder os rigtig meget til at være værter for Fyen Rundt, som vi vil være med til at gøre til en folkefest for både cyklister og borgere i Middelfart Kommune, siger Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Udfordring til rytterne

Med ny start og et nyt mål kommer der også automatisk nye ruter.

Dog lover Fyen Rundt, at der alligevel bliver udfordring nok til rytterne, der på den lange rute kommer ned i Svanninge Bakker og til Vissenbjerg.

I alt har løbet tre forskellige ruter. Den længste på 170 kilometer, der køres af eliten og motionsryttere, samt to kortere motionsruter på henholdsvis 117 og 66 kilometer.