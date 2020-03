Fynske børn i nødpasning: Sådan undgår de smitte

Tomme gyngestativer og sandkasser.

Det er ikke mange børn, der er i skole eller i daginstitutioner i disse dage. De fleste er hjemme ved deres forældre på grund af coronavirussen covid-19.

Der er dog få børn, der har brug for at blive passet i de fynske nødpasningsordninger, fordi mor og far ikke kan arbejde hjemmefra, men stadig møder op på arbejdspladsen.

Vi forsøger at holde dem så langt væk fra hinanden som muligt. Det er en udfordring, fordi det er børn, og de vil gerne lege Christian Handberg Clift, skoleleder på Vestre Skole

Men når børnene så kommer ud i skoler og børnehaver for at blive passet, kan de så smitte hinanden? Og hvad gør de ude på skolerne, i børnehaverne og i vuggestuerne for, at det ikke sker?

Det har Marius Hørbye på syv år undret sig over, og nu har han spurgt TV 2/Fyn.

Alle skoler er åbne

Når mange elever er samlet, er der en risiko for, at de kan smitte hinanden. Det er de klar over på flere fynske skoler, og derfor gør de flere ting i deres nødpasning for at passe på, at børnene ikke smitter hinanden.

På skolerne i Svendborg har de prioriteret, at eleverne skal have masser af plads, når de kommer i nødpasning.

Spørgsmål fra en fynbo Hvordan er det med børn i nødpasning? Kan de komme til at smitte hinanden? Marius Landry Hørbye

Derfor har alle 12 skoler i kommunen en nødpasningsordning, der er klar til at tage imod børnene. Ifølge skolechef Nanna Lohmann sikrer de på den måde, at børnene ikke kommer for tæt på hinanden.

- Så er vi sikre på, at vi ikke blander alle mulige, der ikke er vant til at omgås hinanden i forhold til smittefaren, og når der eksempelvis maksimalt er seks børn i nødpasning, har de et stort areal at være på. På den måde er der mange forskellige muligheder for kun at være en til to børn sammen, siger Nanna Lohmann.

Læs også Nu strammes skruen: Fynboerne er forberedte på forbud

- Samtidig er det dejligt trygt, fordi det foregår på deres egen skole.

I Svendborg Kommune tilmelder forældrene børnene i nødpasning fra dag til dig. Torsdag var 55 elever tilmeldte, men 35 mødte reelt op på de tolv skoler.

Bålhygge med afstand

På Vestre Skole i Svendborg var der torsdag fem elever i nødpasning. De fleste dage har skolen passet otte elever. Ifølge skoleleder Christian Handberg Clift er det svært at få børn, der vil lege til at holde afstand, men skolen gør, hvad de kan for, at det sker.

- Vi forsøger at holde dem så langt væk fra hinanden som muligt, og vi sørger hele tiden for, at der er voksne omkring dem. Vi har fokus på at vaske hænder, og så er vi ude så meget som muligt, siger Christian Handberg Clift.

I følge skolelederen er de heldige med vejret. De fleste aktiviteter foregår undendøres, og så sørger pædagoger og lærerne for, at eleverne bliver sat til hver sin aktivitet, så de undgår den fysiske kontakt.

- Vi laver ikke fysiske aktiviteter, hvor der kropskontakt, men vi kan eksempelvis lave bål. Her kan vi sætte en til at holde øje med bålet, et andet barn sidder et andet sted og snitter i en pind til snobrød, og så kan en tredje sættes til at cykle rundt om skolen, fortæller Christian Handberg Clift.

Skolen har også sat ekstra fokus på, at færrest muligt bruger de samme toiletter. Derfor er toiletterne delt op, så der nu er en afdeling af toiletter til piger og en afdeling til drengene.

Opdelte børn

På Paarup Skole i Odense er syv børn i nødpasning torsdag. Her har de ifølge skoleleder Tina Skelgaard taget alle de forholdsregler, de kan.

Eleverne bliver hver morgen delt op i små grupper på tre til fire børn, så de er sammen med de samme børn og den samme voksne dagen igennem. De forskellige grupper opholder sig i hvert sit rum, så de ikke kommer i kontakt med andre børn.

Læs også Sofaskolen: Dyst i matematik, hvis du tør

- Vi er meget opmærksomme på, at der ikke er den helt tætte kontakt. Men børn er også børn. Vi taler med dem om det (at holde afstand, red.), men de løber selvfølgelig også og leger. Men vi sørger for at være meget udenfor og at lufte ud indenfor, siger Tina Skelgaard.

Ekstra rent

Der er også et ekstra stort fokus på rengøring af skolen og af børnenes hænder.

- Vi har sat plakater op, hvor der står, at børn og forældre skal huske at vaske hænder. Vi har også sat håndsprit frem, og dagen igennem er der håndvask jævnligt, fortæller Tina Skelgaard.

Skolen har fordoblet antallet af gange, der kommer rengøring. Før eleverne møder, er der rengøring af skolen, og i løbet af dagen, mens børnene bliver passer kommer rengøringen igen for at mindske smittespredningen.

I gennemsnit har Paarup Skole 10 til 12 elever i nødpasning om dagen. I Odense kommune har seks skoler åbent for nødpasning. Det drejer sig om Hunderupskolen, Holluf Pile Skole, Risingskolen, Søhusskolen, Sanderumskolen og Paarup Skole.

Torsdag havde 163 børn brug for nødpasning til skolebørn i Odense.

Odense Kommune holder ét børnehus åbent i hvert af sine institutionsområder, i alt 18 børnehuse. Derudover har 17 dagplejere nødpasning. Torsdag havde 141 børn brug for nødpasning i en dagsinsitution mens 42 børn havde brug for at blive passet i dagpleje.

Har du et spørgsmål i forbindelse med den nuværende corona-situation, kan du skrive til TV 2/Fyn i nedenstående boks eller her.

Så forsøger vi at finde et svar til dig.