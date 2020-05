Fynske Lars kigger mod Aalborg: Skal vi ikke også have gule striber i gågaden?

Mange kender måske den lille dans, man ofte danser, når en modgående kommer lidt for tæt på. Ét skridt til højre, ét til venstre – hvilken vej går du – og så er man forbi hinanden.

Den lille svingom skal man igennem mange gange i Odenses gågader. Det mener i hvert odenseanske Lars Lorenzt, der i denne coronatid gerne ser, at byens gågader ensrettes.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Hvorfor laver man ikke gåretninger i gågader, så man går i højre side, ligesom man gør, når man kører bil, i stedet for hele tiden skal passe på, at man går imod hinanden? Kan laves med markering på belægningen i gågaden. – Lars Lorenzt

- Jeg er altid meget irriteret over at gå i gågaden, fordi det er et større forhindringsløb. Hvis jeg går i gågaden, er der mange, der rammer mig, og det er jo ikke godt nu, siger han.

Derfor har han spurgt TV 2/Fyn, hvorfor man ikke ensretter gågaden, så man går i højre side. Og selvom det er Lars’ egen idé, er det faktisk ikke en helt ukendt tanke.

I Aalborg har kommunen malet en gul stribe på midten af gågaderne og sat skilte op, der skal vejlede borgerne om, hvilken retning de bør gå.

- Vi vil så gerne have, at folk kommer ud i vores gågader igen og er med til at holde gang i detailhandlen. Det kan vi heldigvis også se, er ved at ske igen. Folk er ved at komme tilbage. Samtidig vil vi også gerne sikre, at smittetrykket ikke stiger i takt med, der bliver åbnet mere og mere, siger borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen til TV 2 Nord.

Det er en lidt anderledes gågade borgerne i Aalborg mandag morgen er vågnet op til. Fra i dag er der en gul streg på gaden og skilte, der viser, hvor man som fodgænger skal gå. Foto: TV 2 Nord

I Vejle og omkring søerne i København er der også forsøg med ensretning af overbefolkede gågader og stier.

Fyns Politi: Gågaden har endnu ikke brug for gule streger

Men spørger man Fyns Politi er Lars’ ønske om ensrettede gågader i Odense endnu ikke nødvendigt. Det oplyser de til TV 2/Fyn.

- Indtil videre klarer vi færdslen i gågaden med tryghedspatruljer og vejledning til butikkerne. Men vi følger situationen tæt, og i takt med at flere butikker åbner og vejret bliver bedre, ja, så kan situationen ændre sig og kalde på andre midler.

Læs også Musikere trodser krisen: - Vi har fundet en ny forretning

Politiet har løbende kontakt med Odense Kommune og Odense Cityforening om situationen. Og de har da også et kig til både Aalborg og Vejle.

- De løsninger, som vi ser i Vejle (ensretning, red.) og i Aalborg er bestemt interessante, og hvis vi på et tidspunkt vurderer, at sådanne løsninger kan hjælpe borgerne til at holde den fornødne afstand og færdes mere hensigtsmæssigt i gågaden i Odense, så er det bestemt en mulighed, oplyser politiet.

Ingen planer om ensretning

Hos Odense Cityforening er man heller ikke helt overbevist. Derfor har handelsforeningen ingen aktuelle planer om at indføre gule streger eller skilte for at hjælpe fynboerne med at holde afstand.

Vi skal huske, at vi er ude i det fri, og der er faktisk ikke ret meget evidens for, at der sker smitteoverførsel ude Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet

- Vi håber, at afstanden mellem borgerne kan reguleres uden ekstraordinære tiltag som dem i Aalborg. Vi må alle vise hensyn, så vi kan undgå sådanne tiltag, siger Peter Bøgholm Kristensen, der er citydirektør i Odense Cityforening.

Han understreger, at foreningen følger myndighedernes anvisninger nøje.

Og hvad så med det sundhedsfaglige?

Ifølge professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos er der kun få beretninger om, at folk er blevet smittet med covid-19 udenfor.

- Vi skal huske, at vi er ude i det fri, og der er faktisk ikke ret meget evidens for, at der sker smitteoverførsel ude, siger han.

I stedet oplever vi lige nu i højere grad person til person-smitte.

Læs også SSI-notat skaber undren: - Hvorfor udgør de ældste elever en stor smitterisiko?

Derfor mener han ikke, at gule striber på gaden eller skilte er nødvendige. Ifølge Hans Jørn Kolmos er det først og fremmest indenfor – for eksempel ved betalingskasserne i supermarkedet – at vi ser et problem.

- Her er det svært helt at holde afstand, men her er trafikken til gengæld ensrettet, og man står der normalt ikke i meget lang tid. Tidsfaktoren spiller også en rolle for smitte gennem luften, siger han.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Odense Kommune til Lars Lorenzts forslag om ensretning af Odenses gågade, men kommunen er ikke vendt tilbage.

Vi sætter fokus på kultur

TV 2 Fyn sætter i den kommende uge fokus på de dilemmaer og udfordringer, kultur- og foreningslivet står med nu, hvor de ikke længere kan slå dørene op til koncerter, forestillinger, udstillinger og meget mere.

Er du medlem af en forening, udøver af kultur eller at finde på tilskuerrækkerne, når kulturen folder sig ud, og har du en konkret undren, så skriv til os. Vi undersøger, hvad der ligger bag - og forsøger at finde et svar.

Du kan stille dit spørgsmål her: