Viktor Axelsen vinder EM-guld i badminton

Blitz forstyrrede spillerne

Flere gange blev kampen kortvarigt afbrudt, da en blitz fra tilskuerrækkerne forstyrrede spillerne. Kamppauserne var til gene for begge spillere, men så ikke ud til at påvirke kampens udfald.

Andet sæt var også jævnbyrdigt til en start, men igen trak Axelsen fra i sættets sidste halvdel. Axelsen dækkede banen bedre af, angreb med større kraft og lavede færre fejl end sin aarhusianske modstander.

Ud over prestigen i at vinde europamesterskabet over sin kollega og konkurrent kan Axelsen også prale af nu at føre 5-3 i sin indbyrdes statistik mod Antonsen.

Danmark er ikke repræsenteret i EM-finalerne i andre kategorier.