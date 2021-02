88-årig fynbo måtte til Sjælland for at blive vaccineret - flere tider på vej

Ellen Thomasen på 88 år bor i Gislev på Fyn og blev for nylig inviteret til at blive vaccineret mod covid-19. Men da hun forsøgte at bestille en tid til vaccinationen i Odense kunne det ikke lade sig gøre.

Alle tider før 15. april var optaget. Og efter den dato var der slet ikke oprettet tider endnu.

Til gengæld kunne Ellen Thomasen godt bestille tider til vaccination i både Slagelse og Næstved i Region Sjælland. Så det gjorde hun, og tirsdag blev Ellen Thomassen kørt til Slagelse af en ven.

- Det kan ikke være rigtigt, at en ældre kvinde skal over Storebæltsbroen to gange for at få vaccinationen inden for en rimelig tid, siger Anne Thomasen, der er datter til Ellen Thomasen.

Læs også Erik fik et af de første stik på fynsk vaccinationscenter: - Jeg har passet godt på

På Fyn findes der to vaccinationscentre. Ét i Odense og ét i Svenborg. Men ingen af stederne var der tid.

- De har haft tilgængelig vaccinetider på Sjælland lige i det øjeblik, kvinden har forsøgt at booke, mens der ikke i det øjeblik var ledige tider i andre vaccinationscentre, siger koncerndirektøren i Region Syddanmark, Kurt Espersen.

Når borgere er blevet tilbudt vaccinen, kan de booke en tid der, hvor det passer bedst - også i andre regioner. Det skal ifølge Kurt Espersen give mest mulig fleksibilitet for borgerne.

Men en tur til Sjælland er ikke en del af planen.

- Det har aldrig været meningen, at borgere fra Fyn skal tage til Sjælland for at få vaccinen. Vi bliver nødt til at bede borgerne have lidt tålmodighed og prøve igen, hvis de oplever, at der ikke er flere vacciner, når de forsøger at booke. Vi lægger dem ud så hurtigt, vi kan.

Vaccinationscentre i Region Syddanmark Odense

Svendborg

Esbjerg

Sønderborg

Aabenraa

Kolding

Vejle Se mere

Flere invitationer end tider

Siden de første vacciner kom til Danmark i slutningen af december, har der flere gange været historier om forsinkede vaccinedoser. Andre gange er der ligefrem blevet leveret færre end producentere af vaccinerne har lovet.

Det er også en del af forklaringen på, at Ellen Thomasen ikke kunne få en tid til vaccination med det samme.

- Vi lægger tider ud, lige så hurtigt som vi får bekræftet antallet af vacciner, som vi får leveret – fraregnet det, som skal bruges til genvaccination og udkørende enheder. Men tiderne lægges først ud, når vi kender antallet af vacciner, og det gør vi desværre kun med kort varsel, før de kommer, siger Kurt Espersen.

Læs også Store regionale forskelle i vaccine-henvisninger: Syddanmark halter gevaldigt efter

Han oplyser også, at der har været udbudt tider på Fyn med den leverance af vacciner, der kom i slutningen af sidste uge.

Og for at få vaccinerne givet så hurtigt som muligt, har Region Syddanmar også valgt at tilbyde vaccinen til flere borgere, end der reelt er tider.

- Det skyldes, at ikke alle borgere får booket tid lige med det samme, og vi skal sikre, at der er tilstrækkeligt, der booker, til at vaccinerne bliver brugt. Vi forventer dog, at de borgere, der er inviteret pt., vil kunne få en tid inden for de kommende cirka 14 dage, forklarer Kurt Espersen.

Men forklaringen og lovningen på, at der løbende kommer tider i takt med leveringen af vaccinerne, kan Anne Thomasen ikke bruge til ret meget. Ifølge hende vil det nemlig betyde, at ældre - som hendes egen mor - ofte vil komme bagerst i køen, da de ofte ikke har lige så nemt ved at bestille tider online.

- Dem, der har svært ved at booke tid, risikerer, at de ikke kan få nogen tid, hvis det handler om at sidde klar og være først til mølle, siger Anne Thomassen.

Alle borgere over 16 år i Danmark får i løbet af 2021 tilbudt en vaccine mod covid-19. Når man er blevet tilbudt vaccinen kan man bestille tid på www.vacciner.dk.

Læs også Bastian vil ikke vaccineres: Her får han svar fra corona-overlægen på OUH