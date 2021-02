Bastian vil ikke vaccineres: Her får han svar fra corona-overlægen på OUH

- Jeg er sund og rask, så jeg har ikke nogen grund til det.

Sådan lyder det fra 17-årige Bastian Larsen Skals fra Odense, der har tænkt sig at sige nej til at blive coronavaccineret.

Ni ud af ti danskere vil sige 'ja tak' Der er bredt set stor opbakning til coronavaccinen i den danske befolkning. Tal fra Hope-projektet ved Aarhus Universitet viser, at ni ud af ti danskere har tænkt sig at tage imod vaccinen.

Dermed står han i kontrast til størstedelen af danskerne, der gerne vil have to stik af coronavaccinen. Men han er en del af en mindre gruppe, der enten ikke ønsker vaccinen - eller endnu er i tvivl, om de vil takke ja.

I januar lavede Bemærk en stikprøveundersøgelse med 1.700 fynske unge. Her svarede 23 procent, at de ikke er afklarede med, om de vil tage imod vaccinen. Syv procent svarede, at de vil takke nej til vaccinen.

Vi har taget Bastians spørgsmål om vaccinen med til Anne Øvrehus, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q på OUH, hvor de har coronapatienter. Her får du hendes svar på spørgsmålene.

Q: Jeg ser flere ubekendte faktorer. Så hvorfor skal vi tage den?

Bastian sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor han skal tage vaccinen, når han er ung, sund og rask. Han spørger:

- Jeg vil bare gerne vide, hvorfor vi skal tage coronavaccinen? Vi ved endnu ikke, om coronavaccinen virker eller ej, vi ved heller ikke, hvad bivirkningerne er. Det eneste, vi ved, er, at WHO blev nødt til at nødgodkende den, fordi der ikke var “tid” til at teste den igennem. Så hvorfor skal vi tage den?

A: Svar fra Anne Øvrehus, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q på OUH:

Det var mange spørgsmål i ét, lød første kommentar fra Anne Øvrehus, da vi overbragte hende spørgsmålet. Så lad os for overskuelighedens skyld lige dele det op i bidder her:

1) Vaccinens effekt:

- Vi ved, den virker. Vi ved, den virker rigtig godt. Langt over, hvad nogen havde forventet i forhold til at forhindre, at folk bliver syge.

2) Udviklingen af vaccinen:

Anne Øvrehus giver Bastian Larsen Skals ret i, at vaccinen er godkendt på rekordtid, men understreger, at vaccinen er velundersøgt:

- Den er undersøgt i nogle meget, meget store studier. For den enes vedkommende med 30.000 og den anden med omkring 20.000 mennesker, der har deltaget i forsøgene. Og vaccinen er fundet effektiv og sikker, siger hun og fortsætter:

- Og så er det rigtigt, at alt det bureaukrati, som normalt tager mange måneder at komme igennem, fik man fremskyndet, fordi det her var super vigtigt. Men det betyder ikke, at vaccinen er hastet igennem, for undersøgelserne der ligger til grund for det, de er gode nok.

3) Grunden til at lade sig vaccinere:

- Grunden til, at man skal lade sig vaccinere, er jo for, at vi dels kan forhindre, at de mest syge og sårbare i samfundet bliver syge, kommer på sygehuset og måske dør af det her.

Anne Øvrehus påpeger, at yngre og raske ved at lade sig vaccinere kan gøre rigtig meget i forhold til at forhindre smittespredning:

- Fordi hvis vi ikke bliver syge af corona, fordi vi er vaccineret, så spreder vi heller ikke smitten til andre.

Og endelig er det også for at passe på én selv, siger overlægen, der har praktisk erfaring med coronasyge patienter samt følgevirkninger efter sygdommen:

- Der er godt nok nogen, der får corona uden at mærke noget til det, men der er også rigtig mange – også unge – der bliver rigtig syge gennem længere tid.

Kan man smitte, selvom man er vaccineret? På TV 2 Fyns facebookside påpeger flere fynboer i kommentarsporet til videoen med spørgsmålene og svarene fra denne artikel, at der er set eksempler på, at folk er blevet vaccineret og efterfølgende konstateret smittet. Vi har i en tidligere artikel stillet dette spørgsmål til Hans Jørgen Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiolog på SDU. Her får du hans svar på spørgsmålet: Q: Nogle har oplevet at blive smittet, selvom de har fået første vaccine. Hvordan kan det lade sig gøre, at man bliver smittet, når man har fået vaccinen? A: - Det kan være, man rent faktisk var smittet før vaccinen begyndte at virke. Det kan også være man hører til de uheldige få procent, som ikke danner tilstrækkeligt med immunitet efter vaccination. Det mest sandsynlige er nok, at man blev smittet inden immuniteten var fuldt opbygget. Der skal i virkeligheden gå et par uger efter sidste stik, og så langt er der jo endnu ingen af de vaccinerede, der er nået. Se mere

Q: Har du selv lyst til at tage vaccinen?

Bastian har også et mere personligt spørgsmål til Anne Øvrehus:

- Så er mit spørgsmål så til dig, sådan lidt mere personligt: Hvad er din personlige holdning til coronavaccinen - har du lyst til at tage den? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?

A: Svar fra Anne Øvrehus, ledende overlæge, OUH:

- Jeg er coronavaccineret, lyder det fra overlægen.

Hun har ladet sig vaccineret af flere årsager, udover det faktum at hun arbejder som læge. Det er også af hensyn til egen familie og sårbare, hun må møde ude i samfundet, fortæller Anne Øvrehus. Hensynet til andre er en vigtig grund til også som ung at lade sig vaccinere, mener hun.

- Selvfølgelig kommer langt de fleste sig uden problemer, men hvis man vil være sikker på, at man dels ikke får følger efter infektionen og dels ikke smitter andre og sårbare, så synes jeg bestemt, man skal lade sig vaccinere.

Anne Øvrehus har selv været smittet med corona og fortæller, at hun ikke ønsker for nogen at skulle opleve at få infektionen.

- Jeg kan for eksempel ikke lugte noget her ti måneder efter, jeg var syg første gang. Det er jeg da rigtig ked af, og jeg ved ikke, hvornår det kommer tilbage.

Hvad indeholder vaccinerne? Pfizer/Biontech og Moderna vaccinerne er såkaldte RNA vacciner, som indeholder messenger-RNA med koden for virus-spikeproteinet, der får kroppens egne celler til at producere virus-spikeproteinet, som kroppen efterfølgende danner antistoffer imod. Det er en ny og revolutionerende måde at lave vacciner på med meget høj effektivitet.

Oxford vaccinen er en mere traditionel vaccine, hvor man har taget et ufarligt virus og fyldt noget syntetisk fremstillet arvemateriale fra SARS-CoV-2 virus ind i. Det ligner i højere grad den traditionelle måde at lave vaccine på, og den har formentlig ikke helt samme høje effektivitet som RNA vaccinerne, men den er stadig god nok. Kilde: Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiolog, SDU, og www.sst.dk Se mere

Bastian vil overveje stikket om et år

I forbindelse med sine spørgsmål fortalte Bastian Larsen Skals, at han om et års tid vil overveje, om han skal have vaccinen, hvis han på det tidspunkt er tryg ved, at den er bivirkningsfri på den lange bane.

Anne Øvrehus kan godt forstå, hvis man som ung tænker: ”Hvorfor skulle jeg udsætte mig for en vaccine, som der ikke er nogen, der har set konsekvenserne af efter et år?”. Men ud fra sin viden om selve coronainfektionen vil hun hellere vende spørgsmålet på hovedet:

- Jeg synes, man skal vende den om og sige: ”Hvorfor udsætte sig for corona, hvor vi ved, at der er nogen, der har konsekvenser efter et år?”

Bastian Larsen Skals har set videoen nedenfor med svarene fra Anne Øvrehus på hans spørgsmål. Vi har ringet til ham for at høre, hvad han har fået ud af svarene.

- Jeg synes, det var en fin besvarelse, men jeg synes godt nok ikke lige, jeg fik svar på, hvilke bivirkninger der kunne være, siger han og fortsætter:

- Jeg forstår ikke lige pointen i, at en ung, sund og rask person skulle tage vaccinen, men jeg forstår godt, hvorfor de udsatte skal have vaccinen. Det har jeg forståelse for, og det havde jeg nok også selv gjort, hvis jeg stod i den situation.

