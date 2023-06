Borgmester soler sig i Heartlands succes: - Det er så dejligt

- Det er sgu dejligt!

Sådan lyder det fra Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester Hans Stavnsager (S), der fredag besøger Heartland iført solhat sammen med resten af byrådet.

- De to år uden under corona var forfærdelige. Det var så trist ikke at have besøgende, tilføjer borgmesteren.

Nu er festivalen igen oppe og køre på fuld blus. Faktisk har rekordmange lokale i år også købt billet.

Og selvom Hans Stavnsager glæder sig allermest til brasilianske Sérgio Mendes, der er en af de helt store bossa nova-musikere, så er socialdemokraten rigtig glad for, at musikprogrammet er blevet mere folkeligt i år.