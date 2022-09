Efterskoler kæmper for at holde prisen nede: Vil ikke lade forældre tage regningen

På Hjemly Idrætsefterskole har de allerede brugt hele årets el- og gasbudget. Og det endda på trods af, at de havde hævet beløbene.

Men selvom energikrisen kradser, så vil efterskolen ikke lade forældre klare regningen.

- Vi har lagt os på en ugepris næste år, som er en stigning på 3,3 procent. Det er en lille smule under finanslovsforslaget, men det mener vi godt, at vi kan drive skole for, så der har vi en forpligtelse over for familierne til at få det til at hænge sammen, siger Brian Bastiansen, der er skoledirektør på efterskolen.

Familierne står nemlig også i en usikker situation, og derfor er det vigtigt for skoledirektør Brian Bastiansen, at de forældre, der søndag besøgte skolen til Efterskolernes Dag, ved, hvad de kan forvente at skulle betale.

Må skrue ned for ambitionerne

For at holde prisen nede har de nuværende elever foreslået forskellige ting, der kan spare på energien. Det kan for eksempel være at lukke skolens hal af om aftenen, eller slukke for lyset og varmen på nogle af fællesområderne i elevernes fritid.

Og så går eleverne muligvis også glip af aktiviteter, de ikke kender til.

- Nogen af de ting som vi havde tænkt kunne være fede og spændende at lave, dem kan vi skalere ned på, for de kender jo ikke alternativet, siger Brian Bastiansen.

Hjemly er ikke den eneste efterskole, der i øjeblikket er nødt til at skrue ned for ambitionerne for at undgå for høje forældrebetalinger.

Ifølge Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen, vil mange efterskoler strække sig langt for ikke at sende regningen videre, selvom de er presset. Han lover dog ikke noget.

- Forældrene er ikke fredet, og det bliver de aldrig, når vi har med selvejende institutioner at gøre. Vi har ikke et statsligt sikkerhedsnet, som kan hjælpe os, hvis vi får underskud. Hvis vi har underskud i mange år, så lukker vi, siger Torben Vind Rasmussen.

Eleverne tager ansvar

Ved søndagens åbent-hus-arrangement på Hjemly Idrætsefterskole i forbindelse med Efterskolernes Dag var mange af de fremmødte forældre positive over efterskolens forsøg på at holde priserne nede.

- Det synes jeg er vildt imponerende, at de gør det, for det er med til at sikre, at så mange unge som muligt får mulighed for at komme på efterskole, siger Maria Krongaard-Mikkelsen, gæst til Efterskolernes Dag.

Skoledirektøren er da heller ikke bekymret for skolens fremtid endnu.

Eleverne vil nemlig gerne hjælpe til med at holde energiforbruget og regningen nede.

- Vi oplever unge mennesker, som vil noget med sig selv, som tager ansvar for de fællesskaber de er en del af, og det er det, vi skal blive ved med at præge dem ind i, siger Brian Bastiansen, skoledirektør Hjemly Idrætsefterskole.

Skulle regningen blive for stor på Hjemly Idrætsefterskole, så kan de måske søge inspiration fra en anden fynsk efterskole. Her har de nemlig taget en alternativ og praktisk metode i brug, for at holde varmen.