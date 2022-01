Energipriser på himmelflugt: Nu har Kristoffer slukket for varmen

- Vi har slukket for varmen. Naturgaspriserne stiger. Det hele stiger. For os er det et spørgsmål om at have råd til både at have varme på og til at leve som familie, siger Kristoffer Filskov, der bor i parcelhuset i Ryslinge sammen med sin kone og tre børn.



Så nu står husets brændeovn for husets varme.