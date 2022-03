Få lademuligheder i Faaborg-Midtfyn: - Uden privat ladestander er man "lost"

Lovforslaget, som har bred opbakning i Folketinget, er lagt op til at være en slags totrinsraket. Den vil give kommunerne og regionerne lov til i første omgang at støtte op om private firmaers opsætning af ladestandere. Eksempelvis ved at stille gratis parkeringspladser til rådighed.

I anden omgang får kommuner og regioner lov til at betale for opstilling af ladestandere, hvis ingen private aktører byder sig til.

Risikerer man ikke, at det bliver konkurrenceforvridende, hvis kommunerne må udbyde offentlige ladestandere?

- Det er de private aktører, som ville skulle levere ladestanderne, men kommunerne kan betale private aktører for at sætte en ladestander op, der hvor markedet ikke selv kan bære det. Det synes jeg sådan set er ganske fornuftigt, for det betyder, at vi forhåbentligt kommer til at få ladestandere i alle dele af landet. Også der hvor der ikke kører mange elbiler, siger Trine Bramsen.