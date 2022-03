Ladestander-ørken: Nu får Faaborg-Midtfyn lov at hjælpe elbiler på vej

Ved Elbilforeningen har de længe kæmpet for, at kommuner og regioner skal spille en rolle i tilrettelæggelsen af ladestrukturen, da de har et stort kendskab til lokalområdet, og hvor det kan være relevant at placere ladestandere. Derfor håber Elbilforeningen også, at lovforslaget bliver stemt igennem i Folketinget.

- De kan være med til at skabe et overblik over nuværende ladestandere, og hvor der mangler. Men det må ikke blive et abespil, hvor kommunerne siger, at de ikke har fået penge til at gøre det, og at staten siger, at kommunerne nu har fået lov, og derfor skal de gøre det, siger Rasmus Foged, som er bestyrelsesmedlem og pressetalsperson for Elbilforeningen FDEL.

For få ladestandere

Flere steder halter antallet af offentligt tilgængelige ladepunkter bagefter. Og i især Faaborg-Midtfyn Kommune er muligheden for at få ladet sin elbil op på et offentligt sted meget begrænset.

Faktisk er der kun to offentligt tilgængelige ladepunkter i hele kommunen, og dermed er Faaborg-Midtfyn den kommune i hele landet med færrest tilgængelige ladestandere.

Er det en kommunal opgave at lede den grønne omstilling?

- Det er også en kommunal opgave, men i udgangspunktet er el-ladestandere jo et privat marked lige så vel som benzinstationer. Men nu får vi lov til i en periode at lave en særlig indsats for at få det i gang, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S).

- Men jeg håber, at der er private firmaer, som også i vores kommune kan se en ide i at opsætte flere ladestandere og få en forretning i det, uden at vi skal have kommunale kroner op af lommen.