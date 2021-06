Faaborg hjælper Faaborg: - De havde ikke andet end det, de stod i

Hjælpen var nær for de faaborgensere, der natten til torsdag måtte se lynnedslaget tage det meste fra dem.



Allerede mens brandmænd bekæmpede mod flammerne i de tidlige morgentimer, gik Anette Brøndum i gang med at sørge for, at der var nybagt morgenbrød til alle.

Men det begyndte dramatisk for ejeren af Vesterports Bageri, som kun ligger to huse fra ejendommen, der brød i brand efter et lynnedslag.