Frygter ny smittebølge: Ægproducent forsøger at afværge fugleinfluenza

Overalt står der store bakker i plast med desinficerende væske. Og for at få adgang til hønsene er en afrensning af støvler obligatorisk.

- Vi desinficerer vores fodtøj og skifter tøj hver gang, vi går ind til hønsene. Og hvis der en maskine, der skal ind, bliver den desinficeret fuldstændig, siger indehaver af Maglemose Æg Brian Jensen.

Det vil være ganske forfærdeligt, hvis vi ikke kan levere på grund af fugleinfluenza Brian Jensen

En særlig aggressiv variant af fugleinfluenzaen H5N8 breder sig lige nu fra vildfugle til produktionsfjerkræ, og det truer den ugentlige produktion af 6.700 økologiske æg hos Maglemose Æg i Ullerslev.

Hvis de 1.000 høns hos den østfynske ægproducent bliver smittet med fugleinfluenza, betyder det døden for hønsene - og tvangsnedlukning af virksomheden i mindst to måneder.

- Det er jeg meget bange for. Især nu, hvor det er kommet til Langeland. Så er jeg faktisk rigtig nervøs for det, siger Brian Jensen.

Påpasselighed giver udfordringer

En lang række restriktioner er indført i et forsøg på at mindske smittefare. Brian Jensen sætter sin lid til desinficering, overdækning med net og et fugleskræmsel rettet mod vilde fugle.

Men restriktionerne udfordrer desværre samtidig produktionsvilkårene hos Maglemose Æg, der er kendt for høj kvalitet og dyrevelfærd. Hønsene har ikke adgang til frisk græs, da de ikke kan flyttes rundt på marken, og de må klare sig på mindre plads end normalt.

- Det er langt fra det, vi ønsker. Vi plejer jo at sikre, at hønsene får adgang til frisk græs en gang om ugen, når de flyttes. Heldigvis er det lykkedes at få kontakt til nogle producenter af økologiske grøntsager, så vi forsøger at tilføre lidt grønkål og lidt majs, så hønsene kan få lidt grønt, som de er vant til, fortæller Brian Jensen.

Afgørende tidspunkt

Blandt kunderne er gourmetrestauranter, der lige nu er ved at gøre klar til at åbne efter længere tids coronanedlukning. Derfor frygter Brian Jensen fugleinfluenzaen ekstra meget i den nuværende situation.

- Det er jo noget, vi har bygget op til i lang tid, og vi håber jo, at vores kunder snart lukker op for alvor, når coronaen forhåbentlig snart forsvinder. Det vil være ganske forfærdeligt, hvis vi ikke kan levere på grund af fugleinfluenza, siger Brian Jensen.

På landsplan er 100.000 fugle aflivet, siden H5N8 kom til Danmark i november. Ifølge Fødevarestyrelsen vurderes virussen at være kommet hertil med trækfugle fra Kasakhstan og Rusland.

Fødevarestyrelsen beder alle om at hjælpe med at indrapportere, hvis man støder på en død fugl, som kan tænkes at være relevant at undersøge nærmere.

Det kan ske ved at downloade styrelsens app, der hedder Fugleinfluenza Tip.