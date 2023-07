Fund af toiletpapir i vandet har lukket badestrand

Mindst seks husstande ved Bådbyggeriet i Dyreborg har fejlagtigt deres spildevand koblet på regnvandsledningen, som fører ud i Faaborg Fjord.

Og hvad det betyder for badevandet, og hvilket omfang det drejer sig om, skal en undersøgelse nu få klarlagt, skriver Fyens Stiftstidende.

Indtil videre er der sat et skilt op ved badestranden. Her står, at der er en ”sundhedsrisiko ved badning på grund af for mange bakterier”.

Til Fyens Stiftstidende fortæller Christian Møller, der er direktør for FFV, som tager sig af den kommunale spildevandsrensning, at det er et gammelt rørsystem, og derfor kan endnu flere huse være koblet forkert på.

Mistanken blev vakt, da nogle badegæster for nyligt så noget toiletpapir flyde rundt i vandet.