Jim Lyngvild: - Man skal larme for at få succes

Længe før Youtube slog igennem herhjemme, har designeren Jim Lyngvild gjort en forretning ud af bare at være sig selv.

Ofte bliver der talt med store bogstaver, når den høje, velklædte, skaldede mand toner frem på skærmen for at sige sin mening.

Det kan være for at reklamere for herreundertøj fra Netto, eller for at rase mod noget, han finder foragteligt.

For eksempel da han i august kom med en bredside til alle de danskere, der stiller sig i kø for at få en selfie med kronprinsparret.

Men uanset, hvad debattøren, modeskaberen og forretningsmanden Jim Lyngvild gør, er det aldrig en rolle, han påtager sig.

- Jeg har ikke opfundet mig selv en persona, som jeg bruger udadtil. Det er bare 100 procent mig, fortæller han.

Og netop det "bare at være sig selv", mener Jim Lyngvild, der bor nord for Korinth ved Faaborg, er hemmeligheden bag sin millonforretning, der blandt andet tæller foredrag, bøger og medvirken i TV-programmer.

Vil være mere end bare en profession

Det var i programmet 'Skøn, som du er' på Kanal 4 fra 2007, at danskerne første gang lærte Jim Lyngvild at kende. Efterfølgende har den uddannede designer været med i utallige tv- og realityprogrammer. Mest foran, men også bag kameraet.

Han har ofte delt ud af sin viden som modeekspert. Senest foran 200 millioner seere i Kina, hvor han dystede mod andre designere i realityprogrammet Muse Dress. Sideløbende med TV-karrieren har Jim Lyngvild dog også haft travlt som forretningsmand, men han vil ikke have det mærkat på sig.

- Jeg synes, det er fjollet, at man skal have et eller andet stempel på sig, så man bliver sat i en kasse, og så er det så det, du er.

Jim Lyngvild påpeger, at han har mange facetter og er kendt fra forskellige sammenhænge. Og det giver hans CV ham ret i. Udover at have et designsamarbejde kørende med Kopenhagen Fur og Highland Park, har han sammen med familievirksomheden Plum udviklet cremelinjen Raunsborg. Og så er han forfatter til to dusin bøger.

Virksomhederne vil have en god historiefortæller

Hvis Jim Lyngvild endelig skal sætte et mærkat på sig selv, vil det være historiefortæller.

- Jeg er god til at fortælle historier, og jeg fortæller tingene, som de er, lige ud ad posen. Så folk kan stole på, at jeg siger min ærlige mening, Og det er der mange, der rigtig godt kan lide.

De seneste år har Jim Lyngvild da også tjent en del på at være frontfigur i en række virksomheders reklamefremstød. Senest er han gået sammen med Vestfyens Bryggeri om at lave øl-bryggeriet Frejdahl. Det kan du høre mere om i programmet 'Min første million' på TV 2 Play.

Der kommer et oprør mod den politiske korrekthed

Jim Lyngvilds succes som historiefortæller skyldes ifølge ham selv, at han siger tingene i et sprog, folk kan forstå.

Det manglende filter mellem ham selv og omverdenen har dog også givet ham et ry for at være højrøstet.

- Men det gør mig absolut ikke noget. For det er jo sandt. Jeg larmer meget. Det bliver man nødt til nu om dage, hvis man vil have succes.

Og i et samfund, hvor alle kan komme til orde på de sociale medier, mener Jim Lyngvild, at denne filosofi giver ham mere kontrol over sin kommunikation.

- Jeg kontrollerer selv mine shitstorms, fordi jeg selv skaber dem. Og det støder ofte nogen, men dem, som følger mig, kan jo lide min ligefremme attitude. Dem, der ikke kan, synes i forvejen, jeg er en idiot, og det kan jeg ikke ændre ved. Og hvorfor skulle jeg det? Jeg vil da hellere bruge min energi på mine følgere.

Iværksætterkendissen mener, at virksomhederne kan vinde meget ved at gå mod strømmen og turde provokere.

- Jeg tror faktisk, at vi i 2020 vil se nogle virksomheder, der selv opfinder små shitstorms. 2018 og 2019 har folk været bange for at krænke og blive stemplet som politisk ukorrekt. Og det er folk ved at være trætte af.

Brandingekspert: - En modreaktion er under opsejling

Der vil uden tvivl komme en modbevægelse mod den politiske korrekthed. Det mener Frederik Preisler, der er brandingekspert og kreativ direktør i reklamevirksomheden Mensch.

- Det er klart, at når der har været så markant en tendens, hvor mange er meget forsigtige med deres budskaber, så kommer der på et tidspunkt også en modreaktion. Det behøver man ikke være særlig velbevandret i historien for at kunne se.

Brandingeksperten vurderer dog, at Jim Lyngvild er for tidligt ude med sin spådom. Han forventer, at vi skal lidt længere ud i fremtiden, før en modreaktion vil slå igennem.

- Men når den kommer, skal det ikke forstås sådan, at nogle vil forsøge at gøre noget vanvittigt politisk ukorrekt. Men at nogle virksomheder vil stille spørgsmål til, hvorfor det hele skal være så overbornert og derved score nogle point hos forbrugerne på det.

Frederik Preisler har ikke lavet nogen professionel analyse af Jim Lyngvild som brand, og kan derfor ikke vurdere, om han rent faktisk er i stand til at styre sine egne shitstorms. Men han mener, at Jim Lyngvild bruger ordet forkert.

- Ordet "shitstorm" er gået hen og blevet et modeord. Det er overbrugt, og der er efterhånden en smule begrebsforvirring omkring det. Men grundlæggende er det sådan, at du ikke kan styre en shitstorm.

- Det, man derimod kan, er at blive dygtig til at skræddersy sine budskaber til sin målgruppe gennem sociale medier og derved styrke sit brand, tilføjer reklamemanden, som anerkender, at Jim Lyngvild tilsyneladende har et flair for det.