Mand påkørt og stukket med kniv: - Tyder på det var forsætligt

Alt tyder på, at det var med vilje.

Sådan siger vagtchef ved Fyns Politi Bjarne Tykgaard til Fyens Stiftstidende om en episode ved pendlerpladsen på Kristinebjergvej i Årslev mandag aften, hvor en 48-årig mand først blev påkørt og efterfølgende stukket ned med kniv.

Politiet fik anmeldelsen klokken 19:14 og sendte indsatsleder og hundefører afsted for at efterforske sagen.

Vagtchefen fortæller videre til avisen, at et vidne så to mænd køre på motorvejen fra stedet i en grå Ford Mondeo, der havde retning mod Odense.

Derudover oplyser vagtchefen også, at den forurettede er uden for livsfare. Politiets opgave er nu at undersøge motivet til overfaldet.