To træer væltet ud på vejen: Flere uheld i stormvejr på Fyn

Det har regnet meget og blæst kraftigt de fleste steder på Fyn i løbet af natten til søndag. Mindst to træer er i løbet af det seneste døgn væltet ned på de fynske veje.

En kvindelig bilist kørte søndag morgen ind i et væltet træ på Nørremarksgyden ved Ryslinge.

Hun slap uskadt fra uheldet, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede.

Bil med fire personer kørte ind i træ

Derudover slap fire personer ligeledes heldigt fra et møde med et andet væltet træ lørdag eftermiddag.

På Ravnebjerggyden i Odense blæste det så voldsomt, at et stort træ også her væltede ud over kørebanen omkring klokken 16.15. En bil med fire personer kørte efterfølgende ind i det store træ, der spærrede hele vejen i timerne efter.

- De er sluppet utrolig heldigt fra stedet uden skader, siger Lars Thede.

De kraftige vindstød og det længerevarende regnvejr fortsætter i løbet af søndagen på store dele af Fyn.

Nogle steder på Fyn har natten til søndag været ramt af stedvis kuling. I takt med at det begynder at klare op i løbet af søndagen, vil vinden aftage.

