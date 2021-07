Minister i kort svar om Marco-sag: - Virker som en ulykkelig sag

- For jeg ser en minister, der slet ikke er handlekraftig og ikke griber ind i, at vi har et stærkt dehumaniseret samfund, hvor forvaltninger kan behandle forældre sådan her, uden at der er nogen, der griber ind.

Men er der ikke grænser for, hvor meget en minister kan blande sig i enkeltsager?

- Ministre har det jo med kun at blande sig i enkeltsager, hvor de selv ser en politisk fordel i at blande sig i sagen. Det ser vi jo gang på gang. Jeg har set enkeltsager på ministerens Facebook-profil, hvor hun deler positive historier fra børn- og ungesager, og det er jo også enkeltsager, siger Mette Valentin.

På trods af det kortfattede svar fra ministeren, nærer Mette Valentin stadig håb for, at tingene kan ændre sig på området.

- Jeg har et stort håb på forældrenes vegne. Det vil jeg blive ved med at have helt ind til, at vi står med Marco i kisten, siger Mette Valentin og fortsætter:

- Jeg bygger det håb på, at jeg oplever rigtig mange ringe og skrive til mig, efter at det her er kommet frem. Vi skal ikke have et samfund, der straffer forældre, som har en udfordring i forhold til forældreevnen. Vi skal hjælpe og støtte dem.