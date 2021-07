Syge Marcos plejefamilie blev rådet til ferie: - De har ydet en ekstraordinær indsats

Flyttede fra mand og børn

I februar fik Marco Trawel stillet diagnosen Leigh Syndrom, som er en meget alvorlig og sjælden nervesygdom. Det skete, kun tre måneder efter at drengen blev anbragt hos plejefamilien.

I et skriv til TV 2 Fyn fortæller PLF, hvordan Marco i starten efter sin udredning blev passet hjemme af plejefamilien. Men efter et par måneder var der behov for aflastning.

Dog lykkedes det ikke at finde et sted på Fyn, så Marco og plejemoren blev midlertidigt indlagt på børne- og unge hospice Strandbakkehuset ved Rønde på Djursland. Den midlertidige løsning har indtil videre varet godt tre måneder.

Tre måneder hvor plejemoren har levet adskilt fra resten af sin familie og ikke på noget tidspunkt været hjemme. Det skriver PLF til TV 2 Fyn.

- Det har været en stor belastning at skulle passe et terminalsygt barn igennem seks måneder, og samtidig helt at have skullet tilsidesætte sine egne børn, som i denne ulykkelige situation også har behov for omsorg.

Familien blev derfor rådet af både Faaborg-Midtfyn Kommune og personalet på hospice til at tage afsted på deres planlagte ferie. En ferie, de havde bestilt, længe før de vidste, at Marco Trawel var syg.

Plejefamilien er i daglig kontakt med hospice og har også en aftale med dem om, at hvis der skulle ske ændringer i Marcos tilstand, så vil de blive kontaktet og straks afbryde ferien.