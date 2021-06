Ny storbrand i Faaborg: Faaborg Værft brænder - risiko for giftig røg

Fyns Politi opfordrer på Twitter borgere i Faaborg by syd for Kildetoften og syd for Bjernevej til at gå inden døre, lukke vinduer og standse eventuel ventilation.

- Og holde sig orienteret på DR/TV2. Der udsendes beredskabsmeddelelse. Kontakt kun politi og alarmcentral akut, skriver politiet.

Politiet opfordrer desuden til at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man føler sig utilpas efter at have indåndet røgen, skal man kontakte læge, 1813 eller i alvorlige tilfælde ringe 112.



Ekstra mandskab fra Jylland sat ind

Operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou skriver på Twitter at Beredskabsstyrelsen Sydjylland er omdirigeret til Faaborg. Det er 12 brandfolk med vogne.

Han skriver videre at et dronehold fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland også er indsat.