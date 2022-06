Odense Havns køb af område i Årslev kan være løsningen på stort problem

Mandag blev det offentliggjort på et pressemøde, at Odense Havn investerer et milliardbeløb i et nyindkøbt område ved Årslev til at anlægge en såkaldt "dry port".

Området skal fungere som opmagasinering for havnens store kunder og generere mellem 2.000 og 3.000 jobs undervejs i byggefasen og mere end 1.000 arbejdspladser, når byggeriet er slut.

Området ligger lige ved motorvejen, som i årevis har været et trafikhelvede, fordi der hurtigt dannes meget lange køer ved afkørslen. I nabolaget er der derfor et spinkelt håb om, at der kan kigges på motorvejskaosset i forbindelse med byggeriet.

- Der er et kæmpe trafikalt problem herude, siger Anita Dietz, der har adresse lige ud til både motorvej og det nyindkøbte område.



- Vi har været i dialog med vejdirektoratet om tilkørslen, for det er en flaskehals. og det skal måske justeres nu med fremtidige behov. Det her kunne sagtens være med til at speede processen op, siger Hans Stavnsager (S), der er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.



Grønt byggeri og arbejdspladser

Borgmestrene i Odense og Faaborg-Midtfyn Kommune, der deler området i Årslev, og administrerende direktør i Odense Havn, Carsten Aa ser frem til at kunne igangsætte projektet for alvor.

- Det er rigtig stort. Odense Havn og Fyn kan være med til at vinde arbejdspladser og fordele arbejdspladserne globalt, siger borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S).

- Byggeriet vil få en lang række virksomheder til at kigge mod Årslev, fordi de kan komme til at ligge tæt på andre lagerfaciliteter, bakker Hans Stavnsager op.