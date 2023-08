For et par år siden begyndte bestyrelsen i Fjellerup Beboerforening at diskutere, hvad der skulle ske med legepladsen. Tilsyneladende var der ikke mange børn, som benyttede den, og arbejdet med vedligeholdelse og jævnlig kontrol af legeredskaberne, stod ikke i fornuftigt forhold til benyttelsen, mente beboerforeningen.

Foreningen overvejede at nedlægge den, men resultatet det stik modsatte - legepladsen skulle fornyes og forbedres.

Men Beboerforeningens kassebeholdning kunne ikke købe mange nye legeredskaber, og derfor gik arbejdet i stedet i gang med at søge fonde. I dag blev resultatet af første etape for legepladsens fornyelse indviet.

Det blev den takket være 300 frivillige timer og støtte fra Friluftsrådet, Nordea Fonden, Den Faberske Fond, Lunde Brand Forsikrings Fond, Fynsland og Faaborg-Midtfyn Kommune, fortæller foreningen.