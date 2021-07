Spekulationer manet i jorden: Ingen motorvej gennem Svanninge Bakker

Men mandag var transportminister Benny Engelbrecht på besøg i det naturskønne område, og han manede hurtigt motorvejsspekulationerne til grunden.

- Jeg kan da godt forstå, at der har været nogle, som var bekymrede. Men det skal de ikke være mere, for vi kommer ikke til at bygge en motorvej igennem det her naturskønne område, siger Benny Engelbrecht.



Billigere at udvide end at bygge ny vej

Mens borgmester i Faaborg-Midtfyn kommune Hans Stavnsager (S) og Benny Engelbrecht gik tur igennem bakkerne, fik ministeren også syn for sagen.

- Du kan se, at det stykke her, ikke giver nogen mening at banke en motorvej igennem, uden det vil være alt for ødelæggende for de naturværdier, vi har her, siger Hans Stavnsager.

Motorvejsløsningen er også kastet til hjørne. I aftalen og de 20 millioner kroner skal der kigges på en udvidelse af rute 43 mellem Faaborg og Odense. Der foreslåes, at den udvides til en såkaldt "2 + 1" løsning. En vej, som skiftevis har en eller to kørebaner.

- Det giver mere mening at kigge på en udvidelse, siger Benny Engelbrecht, der kortvarigt må stoppe op og observere en farverig flyvende bille.

- Det er klart, at det er også billigere at udvide det eksisterende, end at skulle bygge en hel ny motorvej, siger han.

Motorvejsfatamorgana manet til jorden

Det glæder borgmesteren Hans Stavnsager, der nu kan se frem til, at den offentlige diskussion af projektet ikke bliver afsporet af motorvejsspekulationer.

- Jeg håber, det betyder, at vi nu kan diskutere det, som projektet handler om - nemlig en opgradering af den eksisterende rute 43, og ikke fatamorganaet med en motorvej. Det var en løsning fra start af, og derfor er det fair nok, at folk har ytret sig og været kritiske overfor det. Derfor har vi fra Faaborg-Midtfyn kommune af presset på for, at det skulle være en opgradering af den eksisterende rute 43. Og det er det, man har lyttet til i folketinget, siger Hans Stavnsager.

Ministerens melding får dog ikke modstanderne af projektet ved Svanninge Bakker til at droppe kampen mod Als-Fyn forbindelsen - men garantien fra ministeren om at der ikke kommer en motorvej bliver alligevel godt modtaget.