1.500 fynboer på cykeltur - hver for sig

Mandag blev der cyklet på livet løs, da mere end 1.500 fynboer satte sig i sadlen og cyklede sammen, men hver for sig.

Det er selvfølgelig på grund af corona, at cykelarrangementet blev afholdt på denne måde, hvor fynboer øen rundt kunne cykle sammen i et fællesskab, men med hvert deres start- og slutpunkt.

"Fyn cykler sammen" hedder arrangementet, som er et samarbejde på tværs af Fyn med blandt andre cykelklubber, Jysk Fynske Medier, Destination Fyn og DGI.

Både engagerede og hygge-cyklister

I Helnæs lød starten blandt andet for de fem herrer i "Tour de Four", inden de begav sig ud på deres rute, som lød på 60 kilometer.

- Så får vi noget god træning i benene og kan nyde den gode natur og luft. Vi har glædet os til i dag, siger Ove Nygaard, der er en del af cykelklubben "Tour de Four".

Læs også Middelfart vender blikket: Bliver en del af Destination Fyn

Rundt omkring på Fyn har lokale virksomheder opsat pitstops, hvor deltagerne kan samle energi til turen. I alt er 30 lokale pitstops sat op.

Blandt andet på Gl. Brydegård ved Helnæs, hvor man stod klar med cykelbrunner til de første 150 ryttere.

- Der røg også et par bajere ned. Så jeg tænker, at det både er de engagerede cyklister, og også hygge-cyklisterne, der er med i dag, siger Caroline Møller Bohn, der er hotelchef på Gl. Brydegaard.

Fyn som cykelø

Arrangementet er blevet til for blandt andet at sætte fokus på Fyn som en cykelø.

- Nu vil vi gerne vise fynboerne og gøre dem bevidste om, at Fyn er en fantastisk cykelø, og at de bliver stolte af at bo her, siger Laura Raidla, der er chef for Bike Island Fyn.

Læs også Savner udenlandske turister: Fyn gør klar til ny type turist

Det officielle startskud lød fra Storms Pakhus i Odense, men rundt om på øen styrede deltagerne selv, hvor de ville starte. Blandt andet var der cykelklubben "Tour de Four" i Helnæs, og på Facebook kan man se tilbagemeldinger fra hele Fyn, hvor der er blevet cyklet helt op til 109 kilometer på Sydfyn.